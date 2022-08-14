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MİT'ten Hakurk ve Metina'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarıyla Hakurk’ta 4, Metina’da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Gündem 14.08.2022, 09:29
MİT'ten Hakurk ve Metina'da operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

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