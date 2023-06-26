MİT'ten gece yarısı nokta operasyonu
Suriye'nin kuzeyine gece yarısı düzenlenen nokta operasyonunda 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlediği operasyonla PKK/KCK-PYD/YPG'li 11 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesine gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basıldı.
MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 24 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda toplam 11 terörist etkisiz hale getirilirken, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.
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