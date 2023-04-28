MİT'ten başarılı bir 'paketleme' operasyonu daha
MİT, terör örgütüne silah temin ettiği için hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Akyol'u Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Gündem 28.04.2023, 11:33
Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu firari Rasim Akyol, MİT’in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nca yapılan çalışmalar neticesinde; Avrupa’ya kaçma arayışında olan Rasim Akyol, yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin ardından Emniyet güçlerine teslim edildi.
Hakkında “Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama” suçundan 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Rasim Akyol’un, 2018 yılında Hatay’da 25 kg patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığı içerisindeki PKK/KCK mensuplarına, yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı öğrenildi.
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|70
|2. Fenerbahçe
|29
|64
|3. Beşiktaş
|30
|62
|4. A.Demirspor
|30
|57
|5. Başakşehir
|29
|48
|6. Trabzonspor
|29
|45
|7. Kayserispor
|30
|45
|8. Konyaspor
|30
|42
|9. Karagümrük
|29
|41
|10. Sivasspor
|30
|37
|11. Alanyaspor
|30
|35
|12. Ankaragücü
|29
|34
|13. Kasımpaşa
|30
|33
|14. Antalyaspor
|29
|33
|15. İstanbulspor
|29
|29
|16. Giresunspor
|29
|27
|17. Gaziantep FK
|29
|25
|18. Ümraniye
|29
|23
|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|32
|69
|2. Rizespor
|32
|63
|3. Pendikspor
|32
|58
|4. Eyüpspor
|33
|58
|5. Sakaryaspor
|33
|56
|6. Bodrumspor
|32
|55
|7. Göztepe
|32
|54
|8. Keçiörengücü
|32
|50
|9. Bandırmaspor
|32
|50
|10. Manisa FK
|32
|49
|11. Boluspor
|32
|48
|12. Tuzlaspor
|32
|37
|13. Erzurumspor
|32
|33
|14. Altay
|33
|33
|15. Altınordu
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|32
|28
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|32
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
|2. M.City
|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
|4. M. United
|31
|60
|5. Tottenham
|33
|54
|6. Aston Villa
|33
|54
|7. Liverpool
|32
|53
|8. Brighton
|30
|49
|9. Brentford
|33
|47
|10. Fulham
|32
|45
|11. Chelsea
|32
|39
|12. Crystal Palace
|33
|37
|13. Wolves
|33
|37
|14. Bournemouth
|33
|36
|15. West Ham United
|32
|34
|16. Leeds United
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|33
|30
|18. Leicester City
|33
|29
|19. Everton
|33
|28
|20. Southampton
|33
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|31
|76
|2. Real Madrid
|31
|65
|3. Atletico Madrid
|31
|63
|4. Real Sociedad
|31
|55
|5. Villarreal
|31
|50
|6. Real Betis
|31
|49
|7. Athletic Bilbao
|31
|46
|8. Osasuna
|31
|44
|9. Rayo Vallecano
|31
|43
|10. Girona
|31
|41
|11. Sevilla
|31
|41
|12. Mallorca
|31
|40
|13. Celta Vigo
|31
|39
|14. Real Valladolid
|31
|35
|15. Almeria
|31
|33
|16. Valencia
|31
|33
|17. Cadiz
|31
|32
|18. Getafe
|31
|31
|19. Espanyol
|31
|28
|20. Elche
|31
|13