MİT'ten Afrin-Azez'e operasyon: 3 PKK/PYD'li yakalandı
MİT, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin-Azez kara yolu üzerinde düzenlediği operasyonla, PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen'i yakaladı.
Gündem 29.09.2022, 09:49 29.09.2022, 10:25
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PYD/YPG terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin sınır ötesinde bertaraf edilmesine matuf bir süredir sürdürdüğü planlı çalışmalar neticesinde 3 örgüt mensubunu Suriye'de terörden arındırılmış harekât bölgeleri üzerinden güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla, Tel Rifat-Azez-Afrin-Kilis/Gülbaba Köyü üzerinden Amanoslara intikal etmeyi planladığını tespit etti.
Söz konusu bilgilerin Emniyet birimlerince de teyit edilmesi üzerine, MİT ekipleri teröristlerin yakalanmasına yönelik operasyon planının uygulamasına geçti.
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