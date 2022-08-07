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Mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı

Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi, yapılan denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere yola çıktı.

Gündem 07.08.2022, 19:34
Mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

Kaynak: AA
#Ukrayna #navi star #irlanda #İstanbul Boğazı #tahıl koridoru #tahıl yüklü gemi
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