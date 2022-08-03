Mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan "Razoni" adlı mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince Rumelihisarı açıklarında denetlenen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Kentin birçok noktasından görüntülenen ve vatandaşların ilgiyle izlediği gemi, saat 15.45 itibarıyla geçişini tamamlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

1 kılavuz ve 2 sahil güvenlik botunun eşlik ettiği geminin Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı, Ege Denizi ve Akdeniz rotasından Lübnan'a varması planlanıyor.