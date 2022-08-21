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Mirziyoyev'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalar için taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yolladı.

Gündem 21.08.2022, 16:44
Mirziyoyev'den Mardin ve Gaziantep'teki kazalar için taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı yolladı.

Mirziyoyev, taziye mesajında, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan Mardin ve Gaziantep'teki trafik kazaları sebebiyle üzgün olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, söz konusu trafik kazalarında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara ise acil şifalar diledi.

#Mardin
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