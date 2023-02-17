Miraç Kandilinde eller semaya yükseldi

Kandil dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılıp depremzedeler için dua ederek Miraç Kandilini idrak etti.

İstanbul

Miraç Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kentte, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Eyüpsultan, Süleymaniye, Sultanahmet, Büyük Çamlıca ve Taksim olmak üzere tüm camilerde Miraç Kandili ibadet ve dualarla idrak edildi.

İstanbul Müftülüğü tarafından Taksim Camisi'nde Miraç Kandili Kur'an-ı Kerim ve Mevlit Programı düzenlendi. Akşam namazı sonrası başlayan programda Kur'an-ı Kerim, salavat, miraç ve münacat bahri ile ilahiler okundu.

Programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı İsa Aktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edip, miracın önemini vurguladı.

Beyoğlu İlçe Müftüsü Mehmet İzci ise program sonunda Miraç Kandili vesilesiyle ve depremlerde hayatını kaybedenler için dua yaptırdı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen vatandaşlar, namaz kılıp dua ederken, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Programın sonunda depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Büyük Çamlıca Camisi'nin dijital mahyasında ise "Miraç Kandilimiz mübarek olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri yer aldı.

Bursa

Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide programlar gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği kandil programlarında, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen; Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kütahya

Kütahya'da vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla camileri doldururken Kütahya İl Müftülüğü de camilerde kandil programı düzenledi.

Kentin tarihi camilerinden Seyyid Ali Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar, burada namaz kılıp dua etti.

Bilecik

Bilecik'te başta Hamidiye, Orhangazi, Şerifpaşa ve Kayıboyu camileri olmak üzere kentteki camilerde Miraç Kandili idrak edildi.

Depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilen kandil programının ardından cemaat, yatsı namazını kıldı.

Edirne

Selimiye Camisi'ndeki Miraç Kandili programında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Edirne'de kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'ndeki programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler ve afetzedeler için dua edildi.

Selimiye İmam Hatibi Yusuf Serenli, depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. Serenli, zor günlerin birlik ve beraberlikle aşılacağını ifade etti.

Kırklareli'nde, Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde Miraç Kandili dualarla eda edildi.

Tekirdağ’da da Rüstem Paşa Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim okunarak, idrak edilen kandil gecesinde cemaat yatsı namazlarını kılıp dua etti.

Erzurum

Erzurum'daki camilerde kandil dolayısıyla programlar düzenlendi.

Yoğunluğun oluştuğu tarihi Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Rüstem Can depremzedeler için dua etti.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Can, vatandaşlardan afetzedelere yardımda bulunmalarını istedi.

Ardahan

Ardahan'daki camilerde de vatandaşlar kandil dolayısıyla düzenlenen programlarda ibadet etti.

Posof ilçesindeki Merkez Camisi'nde bir araya gelen cemaat, kandili dualarla kutladı. Cemaat, depremzedeler için dua etti.

Ağrı

Ağrı ve ilçelerinde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Eleşkirt ilçesindeki camilerde toplanan vatandaşlar, depremzedeler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua etti.

Van

Van'da Hazreti Ömer, Ulu ve Yukarı Norşin camilerinde yatsı namazı sonrasında kandil programı düzenlendi.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programlarda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hakkari

Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit ve ilahiler okundu.

Kahramanmaraşlı merkezlerde hayatını kaybedenler için dua edilen programın ardından cemaat yatsı namazını kıldı.

Bitlis

Bitlis Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis Valiliğinin koordinesinde il merkezindeki Beşminare Kız Yurdu'nda misafir edilen depremzedelerin de katıldığı programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından katılımcılara kandil simidi ikram edildi.

Programa, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ve davetliler katıldı.

Bitlis Müftülüğünce de Hacı Mehmet Şirin ve Ulu Cami'de düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremler de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Muş

Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde akşam namazı sonrası düzenlenen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremzedeler için dua edildi.

Uşak

Uşak’ta kent genelindeki camilerde, Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Özdemir Mahallesi'ndeki Ulu Cami'nde, Kur'an-ı Kerim okundu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazını kılıp camiden ayrıldı.