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Miraç Kandilinde eller semaya yükseldi

Miraç Kandili, Türkiye'nin çeşitli camilerinde düzenlenen programla dualarla idrak edildi.

Gündem 27.02.2022, 22:23
Miraç Kandilinde eller semaya yükseldi

Türkiye'nin birçok camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Gaziantep

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Eyyübiye Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

Kandil dolayısıyla vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'da, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar dua ederken, bazı vatandaşlar da cami avlusunda saf tutarak yatsı namazını kıldı.

Duaların arından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir

Hoca Ahmet Yesevi ve Ahi Evran Veli camilerinde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Edirne

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nde restorasyon nedeniyle, program düzenlenmezken, vatandaşlar oluşturulan alanda namaz kıldı, dua etti.

Eski Cami'de kandil programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu gecede vaaz verildi.

Vatandaşlar kandil programının ardından yatsı namazlarını kılıp camiden ayrıldı.

Kırklareli ve Tekirdağ'daki camilerde de mevlit programı düzenlendi.

Siirt

Siirt İl Müftülüğünce, tarihi Ulu Cami'nin yanı sıra Sancaklar Çarşı, Kadir, Ensar, Şeyh Tayyar, Yeni Mahalle, Ebul Vefa, Şeyh Faraç ve Halid Bin Velid camilerinde kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Vatandaşların bir araya geldiği Ulu Cami'de, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.

İl Vaizi Seyfettin Kurt'un Miraç'ın faziletleri hakkında bilgi verdiği programda, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Mardin

Mardin'de de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Kent merkezindeki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kandil dolayısıyla Kuran-ı Kerim okundu, ardından dua edildi.

Mevlit okunan ve ilahilerin seslendirildiği programda İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaaz verdi.

Batman

Batman'daki camilerde de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Merkez Kudret Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu.

Dua edilmesi ve ilahilerin okunmasının ardından İl Müftüsü Nihat Kök, Miraç'ın anlam ve önemini anlattı, cami cemaatinin kandilini tebrik etti.

Programa katılan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA
#Miraç Kandili #Cami
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