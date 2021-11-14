Minik Alperen okuluna İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından araçla götürülüyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki otizmli çocuk, her gün evinden İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak tarafından kurum aracıyla alınıp okuluna götürülüyor.

İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ekinli köyünde yaşayan otizmli 7 yaşındaki Alperen Berat Karatop, özel eğitim öğrencisi taşıma ihale sürecinin uzaması nedeniyle okuluna gidecek araç bulamadı.

Bunun üzerine Aymak, derslerinden uzak kalmaması için küçük Alperen'i kurum hizmet aracıyla okuluna götürmeye karar verdi.

Minik Alperen, Aymak tarafından her gün köydeki evinden alınarak öğrenim gördüğü Yunus Emre Ortaokulundaki özel sınıfa götürülüyor, derslerinin bitiminde de aynı araçla köydeki evine bırakılıyor. Bazı günler minik Alperen'in evinden alınmasına özel eğitim öğretmeni Ahmet Tepe de eşlik ediyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aymak, AA muhabirine, eğitim öğretim yılı başında iki kez özel eğitim öğrencisi taşıma ihalesi yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Üçüncü kez tekrarladıkları ihale sürecinin sürdüğünü belirten Aymak, "Alperen'in hafif otizmli olduğunu öğrendikten sonra özel okul sınıfı açtık. Çocuğumuzu eğitimden geri kalmaması için müdürlüğümüzün hizmet aracıyla evinden alıyoruz, okuluna bırakıyoruz. Eğitimden geri kalacak hiçbir fert yoktur anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Devletin imkanlarını vatandaşlar için kullandıklarını vurgulayan Aymak, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın, Milli Eğitim Bakanımızın, Valimizin, İl Milli Eğitim Müdürümüzün, Kaymakamımızın talimatları, gönüllere dokunmak. Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız, devletin imkanını vatandaşa yansıtmak. Yaptığımız çok şey yok aslında. Öğrencimiz her sabah okula geliyor, mutlu oluyor. Okuldan eve geliyor, annesi mutlu, dedesi mutlu. Önemli olan geleceğimiz. Önemli olan Alperen'ler. Önemli olan çocuklarımız. Önemli olan geleceğimiz."

Alperen'in dedesi Seyfettin Karatop ise yaklaşık bir aydır torununun okula tahsis edilen araçla götürüp getirildiğini dile getirerek, "Milli Eğitim Müdürümüzden, devletimizden Allah razı olsun. Bu imkan olmasaydı çocuğumuz okuyamayacak durumdaydı. Her şey ayağımıza geliyor. Kaymakamımız ve müdürümüzün sayesinde her gün araba getirip götürüyor." ifadelerini kullandı.

Alperen Karatop da çok sevdiği okuluna gidebildiği için mutlu olduğunu kaydetti.