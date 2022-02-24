Minibüste çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Muğla'nın Datça ilçesinde bir minibüste çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Gündem 24.02.2022, 01:23 24.02.2022, 01:35
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Merkezi Amirliği ekipleri devriye halindeyken bir minibüsün yandığını görmesi üzerine durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Sağlık ekipleri, kullanılamaz hale gelen minibüsten çıkarılan Adem D'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaya ilişkin jandarmanın incelemesi sürüyor.
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