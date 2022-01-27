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Mine Kırıkkanat'ın çaresizliği: Mecburen çark etti

Gazeteci Mine G. Kırıkkanat'ın Çağlayan Adliyesi yolu üzerindeki buzlu kaldırımları AK Partili Beyoğlu Belediyesi'ne ait bir alan zannedip yaptığı paylaşım sosyal medyada alay konusu oldu.

Gündem 27.01.2022, 17:51
Mine Kırıkkanat'ın çaresizliği: Mecburen çark etti

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde İBB'nin yetersiz önemleri nedeniyle kentte kar esareti yaşandı. Binlerce insan yolda kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balık restoranında yemek yediği ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların yankısı sürerken, muhalif gazeteciler Ekrem İmamoğlu'na arka çıkmak için çeşitli paylaşım ve açıklamalar yapıyor. Bunlardan sonuncusu ise gazeteci Mine Kırıkkanat'tan geldi. Kırıkkanat, AK Parti'li belediyelere misilleme yapmak için bir paylaşım yaptı.

'KAFALARINI KIRSIN DİYE ÖZEN GÖSTEREN...'

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi’ne giderken yoldaki buzlu kaldırımı çekip"İnsanlar düşüp kafalarını kırsınlar diye özen gösteren AK Parti’li Beyoğlu Belediyesi’ne şükranlarımı sunarım. 4 gündür kaldırımdaki karı bile temizlemekten acizler…"ifadeleriyle kinayeli bir paylaşım yaptı.

İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ ALAN

Ancak Kırıkkanat'ın paylaşımını yaptığı yerin İBB yönetimine ait olduğu ortaya çıktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sosyal medya hesabından Kırıkkanat'a nükteli bir şekilde yanıt verdi.

'BİZİ ZORLA ÇIKARDIĞINIZ ALAN'

Yıldız cevabında, "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İBB; Mine Hanım’a yardımcı olur musunuz? Bizi zorla çıkardığınız alanlarda yürüyemiyormuş." dedi.

YİNE BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMİZLEDİ

Daha sonra Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nden bir ekibin aynı yeri temizlediği bir fotoğrafı da paylaşarak "Biz yine de kıyamadık hemşerilerimize Mine Hanım. Çalışma arkadaşlarımız İBB sorumluluğundaki alanı temizliyor. Her zaman yaptığımız gibi; mesele yetkiyle değil gönülle çözülüyor" ifadelerini kullandı.

KIRIKKANAT ÇARK ETTİ

Söz konusu kaldırımın İBB sorumluluğunda olduğunu öğrenen Mine Kırıkkanat, çark ederek yeni bir paylaşımda bulundu. Kırıkkanat, Beyoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür ederek, "Sorumluluk sizdeymiş, başkası düşmesin, gereğini yapın" diyerek İBB'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak
#Mine Kırıkkanat #İstanbul #kar #İBB
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