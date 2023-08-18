Mimarlar Odası'nın cami hazımsızlığı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde aralarında CHP’lilerin de bulunduğu meclis üyelerinin tamamı, Beşevler’de ibadethane olarak belirlenen alana cami yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Bu kararından ardından meclis üyelerini ‘hain’ olarak yaftalayan Cumhuriyet gazetesi, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş Candan ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt harekete geçerek cami karşıtlığında birleşti. Malum zihniyet, Anıtkabir’in siluetinin bozulacağını iddia etti ve caminin Anıtkabir’e uzaklığını 300 metre olduğunu öne sürdü. ADD Başkanı Bozkurt ise Anıtkabir'i gören bir caminin 'ihanet' olduğunu söyledi.

HESAPLARI ŞAŞTI

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın hesabını önce Haber7, sonra da Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bozdu.

Anıtmezar ile ibadethane olarak belirlenen alanın arasında yaklaşık 1,2 kilometre bulunurken Cumhuriyet ve Tezcan Karakuş Candan 300 metre olduğunu iddia etti.

Haber7’nin haberinin ardından ABB, Cumhuriyet ile Candan’ı yalanlayan bir açıklama yayımladı.

Mesafenin 1 kilometreden fazla olduğunu ve yüksekliğin de silueti etkilemeyeceğini belirten ABB, yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“Anıtkabir'e 300 metre mesafedeki 35 bin metrekarelik bölgeye cami yapılacak" başlıklı haberler üzerine;

- Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karardaki alanın Anıtkabir yerleşkesi ve çevresi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

- Cami yapılacak alan Gazi Mahallesi'nde olup, zaten hâlihazırda yerleşimin olduğu bir bölgedir. Anıtkabir'e olan mesafesi de 300 metre değil, 1 kilometreden daha fazladır.

- İmar planı değişikliği yapılan alanın zemin kotu yüksekliği yaklaşık 856 metredir. Anıtkabir'in bulunduğu alanın zemin kotu ise yaklaşık 906 metredir. Aradaki yükseklik farkı 50 metredir. Anıtkabir'in yapı yüksekliğinin 22 metre olduğu da göz önüne alındığında cami yapılması düşünülen alanda yapılacak yapının Anıtkabir siluetini etkilemeyeceği açıktır.

- Söz konusu alana ilişkin plan değişikliği onay süreci devam etmektedir. İmar planı değişikliği henüz kesinleşmemiştir. Askı sürecinde olan plana yapılacak itirazlar titizlikle değerlendirilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

CANDAN AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: NEDEN CAMİ YAPILIYOR?

Uzaklığı bile ölçemeyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı, Cumhuriyet’e yeni bir açıklama yaparak ABB'nin net rakamlarına karşı uzaklığın 300 metre olduğunu yinelemeye devam etti. “Anıtkabir sadece anıttan ibaret bir yer değil.” diyen Tezcan Karakuş Candan, bölgede camiye ihtiyaç olmadığını öne sürerek de ağzındaki baklayı çıkardı. “Neden cami yapılıyor?” diye soran Candan, şunları söyledi:

“Haberde bahsedilen alan bu yerleşkeye 300 metre mesafede, Beşevler Meydanı’nın göbeğinde planlanıyor. Burada açıklanması gereken soru, neden bir eğitim alanını ibadet alanına çeviriyorlar? İki kere hukuk mücadelesinde, yargı ‘iptal kararı’ vermişken ve öğrencilerin yurda ihtiyacı varken, hukukun verdiği kararın neden arkasından dolanılıyor? Neden bir cami alanına ihtiyaç duyuluyor? İki bölgenin ne kadar yakın olduğunu biz biliyoruz, isterlerse birlikte gidip ölçüm yapabiliriz. O bölgede bir camiye ihtiyaç yok.”