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Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii restore ediliyor

Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii, restorasyona alındı. Minare, kubbe ve revakları elden geçirilecek olan cami, restorasyon süresince ibadete ve ziyarete açık olacak.

Gündem 09.12.2021, 13:14
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii restore ediliyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, camide restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının yaklaşık 3,5 yıl süreceğini dile getiren Canalp, Selimiye'ye yakışır bir çalışma yapılacağını vurguladı.

Edirne dendiğinde akla ilk gelen eserin Selimiye olduğunu söyleyen Canalp, "Selimiye'deki restorasyon çalışmalarımız bizim yıllardır üzerinde ehemmiyetle durmuş olduğumuz bir konudur. Bu yıl en son sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, yapılmış olan çalışmalara ödenek ayırmak ve programa koymak sureti ile restorasyonu başlatmış oldu" dedi.

Ziyarete ve ibadete açık olacak

Canalp, restorasyon esnasında caminin ziyarete ve ibadete açık olacağını söyledi.

Çalışmaların titizlikle yapılacağına değinen Canalp, "Bir taraftan restorasyonu yapmamız lazım ama öbür tarafından Selimiye'yi de açık tutmalıyız. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz şu anda müteahhit firma ile yeni bir çalışma yapıyor. Yakın zamanda da Selimiye'de restorasyon öncesi son cumamızı da kılacağız ve o kılmış olduğumuz son cumadan sonra artık kısmi olarak Selimiye'de belli bir bölümü kapatmış olacağız" açıklamasını yaptı.

Meydan düzenleme çalışmaları devam ediyor

Canalp, Selimiye Meydanı düzenleme çalışmalarının ilk etabının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Selimiye'nin tüm güzelliğiyle ortaya çıkacağını anlatan Canalp, "Belli bir zaman sonra ortaya şu sonuç çıkacak, 360 derece çevre düzenlemesi ile beraber restore edilmiş muhteşem bir Selimiye... Selimiye hem çevre düzenlemesiyle hem de ana caminin restorasyonunun tamamlanmasıyla en az 100 yıl daha, sağlam, diri ve canlı şekilde ziyaretçilere kendisini gösterecek" diye konuştu.

Canalp, Selimiye Meydanı'nda yer alan Yemiş Kapanı Hanı'nın temellerinin korunacağını ancak yeniden inşa edilmeyeceğini belirtti.

#selimiye camii
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