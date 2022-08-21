Milli teknolojiler "akıllı şehir" Samsun'daki TEKNOFEST'te sergilenecek

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün,TEKNOFEST’in amacının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve teşvikiyle sürdürülen "Milli Teknoloji Hamlesi"ne 7’den 77’ye herkesi ortak etmek olduğunu söyledi.

"Başladığından bu yana paydaş olarak desteklediğimiz TEKNOFEST’lerde bize düşen gençlerimizin yolunu açmak için durmadan çalışmaktır" diyen Görgün, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki festival kapsamında düzenlenen yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim, TEKNOFEST’ten aldıkları motivasyonla geleceğe ilerleyecek, teknolojik bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklar. TEKNOFEST’e gelerek bizleri ziyaret eden, milli gururumuza ortak olan her genci, ülkemizin gelişimini çok daha yüksek noktalara taşıyacak bilim insanları, mucitler, pilotlar, mühendisler, matematikçiler, fizikçiler olarak görüyoruz. Biz gençlerimize inanıyoruz. Biz gençlerimizin bizlerin de ötesinde bir vizyona, ufka sahip olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı vermek, gençlerin içlerindeki kıvılcımı büyük bir ateşe dönüştürmek için başından beri buradayız. Bu yıl da ASELSAN olarak çocuklarımızı, gençlerimizi ve çok değerli ailelerini bu coşkuyu ve gururu yaşamaya TEKNOFEST’e davet ediyoruz."

Elektrikli otobüslerle TEKNOFEST'e

ASELSAN, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül döneminde gerçekleştirilecek dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e savunma ve yaşam teknolojilerini sergileyeceği 350 metrekarelik standıyla katılacak.

TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Samsun’da, "akıllı şehir" ve elektrikli otobüs gibi çok sayıda milli ve yüksek teknolojili ASELSAN projesi, kent yaşamını kolaylaştırmak üzere kullanılıyor.

ASELSAN ve Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında Temmuz 2021'de Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi imzalandı. ASELSAN ve TEMSA iş birliğiyle geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri kentte kullanılmaya başlandı. Yerli olarak tasarlanan ve çevreci bir bakış açısıyla geliştirilen Avenue EV, fosil yakıt yerine sürdürülebilir enerji kaynağı olan elektrikle çalışıyor.

Bu kapsamda ASELSAN’ın TEMSA ile ürettiği 15 elektrikli otobüs TEKNOFEST’in ulaşımına katkı sağlayacak. TEKNOFEST’te binlerce kişi, alana elektrikli otobüslerle taşınacak. 90 kişi kapasiteli, 10-15 dakikada şarj edilen otobüsler, tek şarjla yaklaşık 85 kilometre menzile ulaşıyor. Ayrıca ultra hızlı şarj istasyonları Türkiye’de bu otobüslerle birlikte ilk kez kullanılıyor. Yakın gelecekte hızlı şarj istasyonlarının da artmasıyla şehrin tümüne yerli elektrikli otobüslerle hizmet verilmesi hedefleniyor. Elektrikli otobüsler, karbon salınımını minimize etmenin yanı sıra akaryakıt ve bakım onarım masraflarından önemli tasarruf sağlıyor, yolculara da daha konforlu bir ulaşım hizmeti sunuyor.

Elektrikli çekiş sistemiyle sıfır karbon emisyonuna sahip çevreci otobüsler, yüksek performanslı son teknolojiyle donatıldı. Aracın elektrik motoru, çekiş eviricisi, ana bilgisayarı, gösterge paneli gibi normalde ithal olan bileşenler ASELSAN tarafından yerli olarak tasarlanıp üretildi. Bu kapsamda Avenue EV, otomotiv sektöründe Türkiye’de yerlilik oranı en yüksek araç olarak dikkati çekiyor. Elektrikli otobüslerin toplu taşımaya dahil edilmesi yakıt tasarrufu ve işletme maliyetlerinin azalması gibi faydaların yanında en önemli katkıyı da çevreye yapıyor. Sıfır emisyon değerleri sayesinde hava kirliliğinin artmasını engelliyor. Öte yandan sessiz çalışan otobüsler, kentlerdeki gürültü kirliliğini de azaltıyor. Sera gazı emisyonlarının ve gürültü kirliliğinin azaltılması kentlerde yaşayan insanların yaşam kalitesine etki ediyor.

ASELSAN ASLAN ve 50'den fazla milli teknoloji sergilenecek

ASELSAN, 50'yi aşkın milli ürün ve sistemini TEKNOFEST'te sergileyecek. İnsansız hava sistemlerinden sivil teknolojilere, silahlardan haberleşme sistemlerine kadar çok sayıda teknoloji ASELSAN standında yer alacak.

Ambargolara yanıt olarak milli imkanlarla geliştirilip üretilen ASELSAN'ın CATS Sistemi hem şirket standında hem de BAYKAR'ın insansız hava araçlarının üzerinde sergilenecek. TEKNOFEST ziyaretçileri, ASELSAN’ın Sarp Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'ni, Genel Maksat Helikopteri kokpitini, termal silah dürbünlerini ve nişangahları deneyimleyecek.

ASELSAN'ın keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen ve üzerine Sarp-L Silah Sistemi entegre edilmiş Aslan İnsansız Kara Aracı da TEKNOFEST’te olacak. ASELSAN'ın, ani kalp durmalarında hastanın elektroşokla hayata döndürülmesini sağlayan otomatik eksternal defibrilatörü de TEKNOFEST’te cansız manken üzerinde uygulama yapılarak sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin birçok milli markasının çok sayıda hava, kara ve deniz platformunda da ASELSAN’ın yerli ve milli ürünleri TEKNOFEST’te boy gösterecek.

Çocukları Tekno Macera bekliyor

ASELSAN'ın 2019'da hayata geçirilen uzun soluklu sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında kurulacak etkinlik alanı, festival boyunca çocukları ağırlayacak.

Çocuklar, tamamen kendileri için tasarlanan Tekno Macera alanında kodlama, robotik ve yapay zekayı keşfedecek. Burada bilimi, teknolojiyi, mühendisliği deneyimleyecek çocuklar, Tekno Macera'nın dijital karakterleri Asel, Eda ve Mete ile tanışacak.

Tekno Macera, çocuklara teknoloji, bilişim ve savunma sanayisi alanlarında doğru ve faydalı alışkanlıklar kazandırarak onları, çağın gerekliliği olan meraklı, araştırmacı ve üreten bireyler olma konusunda heveslendiriyor.

ASELSAN, TEKNOFEST’te genç girişimcileri bekliyor

ASELSAN Girişimcilik Merkezi de festivalde yerini alacak. İnovatif teknoloji girişimcilerinin dünyayı değiştirdiği çağda ASELSAN da bu ekosisteme kendi milli gücüyle katkı sunuyor. TEKNOFEST’te yüksek teknoloji çalışan girişimci profiline ulaşarak ASELSAN ve ülkenin rekabet gücüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Girişimcilik Merkezi, ASELSAN'ın çalıştığı ve çalışmayı planladığı ileri teknoloji alanlarına odaklanıyor. Bu teknoloji alanları savunmadan ulaşıma, sağlıktan enerjiye pek çok sektörü kapsıyor. ASELSAN'ın sahip olduğu geniş altyapı ve uzman insan kaynağıyla geniş bir spektrumda yüksek teknoloji girişimlere odaklanılması hedefleniyor.

Savunma sanayisi, güvenlik, sağlık, ulaşım, enerji, uydu/uzay, haberleşme ve bilgi teknolojileri ve bu alanlarda kullanılan bileşen ve alt sistemlerin geliştirilmesini hedefleyen girişimler öncelikli olarak desteklenecek.

Teknoloji yarışmalarının ürünleri vitrine çıkacak

ASELSAN, TEKNOFEST kapsamında paydaşı olduğu yarışmalarla da yetenekli ve başarılı gençleri destekliyor.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda gençlerin ortaya koyduğu sistemler, Otonom Teknolojileri Tematik Çadırı'nda sergilenecek. ASELSAN yürütücülüğündeki yarışma Giresun'da gerçekleştirildi. Toplam 605 başvurunun olduğu yarışmada 44 takım finalist olmaya hak kazandı.

Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması kapsamındaki ürün ve çözümler ise Yazılım ve Simülasyon Sistemleri Tematik Çadırı'nda yer alacak.

ASELSAN'ın paydaşları arasında yer aldığı Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, ulaşım alanında karşılaşılabilecek problemlere çözüm üretmek, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü artırmak amacıyla Trabzon'da gerçekleştirildi.

Bu yıl yarışmaya yapılan toplam 1900 başvuru arasından Ön Tasarım Raporu, Kritik Tasarım Raporu ve Çevrimiçi Yarışma Simülasyonu adımlarını başarıyla tamamlayarak yarışmaya katılmaya hak kazanan takım sayısı 34 oldu.