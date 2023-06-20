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Milli Takım dördüncü maçında da güldü

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Gündem 20.06.2023, 00:18 20.06.2023, 09:31
Milli Takım dördüncü maçında da güldü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nun 4. haftasında Türkiye, Galler'i 2-0 yendi.

İlk yarı 

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in pasında Zeki, ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun yerden ortasında Mepham'ın ayağına çarpan top, ağlara gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Fabio Maresca, golü iptal ederek ofsayt kararı verdi.

17. dakikada Galler'in ceza sahası önünde kazandığı serbest vuruşu James kullandı. Bu futbolcunun plase vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

40. dakikada Galler, 10 kişi kaldı. Türkiye'nin atağında Ferdi Kadıoğlu'na müdahale eden Morrell'e kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Türkiye, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı. Zeki Çelik'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Cengiz Ünder'in sert vurdu. Topu kaleci Ward, iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci yarı 

49. dakikada Galler gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Ramsey, Melih'in müdahalesi ile ceza sahası çizgisinin hemen önünde yerde kaldı. Bu pozisyonda kazanılan serbest atışı Wilson kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda topu kaleci Mert Günok, parmakları ile çeldi.

64. dakikada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile penaltıdan yararlanamadı. Arda Güler'in pasında Ferdi Kadığlu'nun ceza sahasına ortasında top Ramsey'in eline çarptı. Hakem Fabio Maresca penaltı noktasını gösterdi. Kaleci Ward, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı penaltı atışında topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Cengiz Ünder'in pasında Ferdi Kadıoğlu'nun çaprazdan sert şutunda topu kaleci Ward, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. Meşin yuvarlak Umut Nayir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti. Hakem Fabio Maresca, Umut Nayir'in topu eli ile önüne aldığı gerekçesiyle golü iptal etti.

72. dakikada Türkiye, Umut Nayir ile 1-0 öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

80. dakikada Arda Güler farkı 2'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasında Arda Güler, ceza sahasının dışından vurdu. Top kaleci Ward'ın parmakları arasında ağlara gitti. 2-0

Karşılaşmayı Türkiye 2-0 kazandı.

Ay yıldızlılar bu galibiyetle puanını 9'a çıkartarak D Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Galler ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

#milli takım
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