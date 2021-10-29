Milli silahlardan ‘Ateş serbest’ tatbikatında tam isabet

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ateş gücünün sergilendiği “Ateş Serbest- 2021” faaliyetinde nefesler kesildi. Aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Kargu Vurucu İHA, Cirit ve L-UMTAS füzelerinin olduğu silah sistemleri tarafından tam isabetle vurularak imha edildi.

F-4 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 42 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, “Ateşin gücü” sloganıyla icra edildi.

TAM İSABETLE İMHA EDİLDİ

“Tek atış, tek vuruş” sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi. “Hedeften gözünü, albayraktan gönlünü ayırmayan kahramanlar” tarafından yapılan atışlar sonucunda hedefler başarıyla imha edildi. Faaliyeti, Bakan Hulusi Akar’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Nebojsa Stefanoviç de ilgiyle takip etti.