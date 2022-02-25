Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet töreninde teğmen dua etti

Bir teğmenin Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde mezuniyet duası ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz yıllarda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İlahiyat Fakültesi ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi mezunlarını, muvazzaf subaylar olarak eğitime aldı.

Eğitimini tamamlayan adaylara, “Din İşleri ve Moral Subayı” olarak görev verildi. Geçtiğimiz günlerde de mezun olan subaylara Milli Savunma Üniversitesi tören düzenledi.

Törende, eğitimini tamamlayan bir Din İşleri ve Moral Subayı da dua okudu.