Milli Savunma Bakanlığından "Kara Ocak" katliamına ilişkin paylaşım
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Azerbaycan'da 20 Ocak 1990'da yaşanan ve "Kara Ocak" olarak bilinen katliamda şehit edilenler anıldı.
Gündem 20.01.2023, 13:04 20.01.2023, 14:05
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Unutmadık, unutmayacağız. 20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan'da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. 'Tek millet, iki devlet' olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
Unutmadık, Unutmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2023
20 Ocak 1990 tarihinde kardeş Azerbaycan’da yaşanan ve Kara Ocak olarak bilinen katliamda şehit edilen kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. “Tek millet, iki devlet” olarak Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle bir ve beraber olmaya devam edeceğiz.#KanlıYanvar pic.twitter.com/mxsXfTM4qP
Kaynak: AA
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