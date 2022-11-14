Milli Savunma Bakanlığı'ndan taziye mesajı

Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından olayla ilgili çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstiklal Caddesi'nde gerçekleşen bombalı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."