Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi Diyarbakır’a geldi

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma’daki incelemelerinin ardından Diyarbakır'a gitti.

8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ve askeri yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar'dan brifing aldı.

Daha sonra personelle bir araya gelen Akar, buradaki konuşmasında Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini, etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.

Bu süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli Savunma Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini dile getiren Akar, "Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz egemenlik ve bağımsızlığımız için 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir." diye konuştu.

Personeli terörle mücadeledeki büyük katkıları ve başarılarından dolayı tebrik eden Akar, "Terörle mücadelede çok önemli roller oynuyorsunuz. Kahramanlıklarınızı, fedakarlıklarınızı yakından takip ediyor, bununla gurur duyuyoruz. Başarılarınız mutlaka tarihteki yerini alacaktır. 2023 yılında da terörle mücadelemiz çok yoğun geçecek. Ona göre çalışacak, ülkemizi ve asil milletimizi 40 yıldır başına musallat olan terör belasından kurtarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bir taraftan 2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşayacak, diğer taraftan 2023 yılı için azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizi sürdüreceğiz. Ona zihnen ve bedenen hazırlıklı olun." ifadelerini kullandı.

Savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulunan Akar, sözlerinin sonunda personelin yeni yılını kutladı, görevlerinde başarı dileklerini iletti.

Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, inceleme ve denetlemelerde bulunduğu birlikte Mehmetçiğe bir de sürprizi oldu.

Akar’ın davetlisi olarak ziyarete eşlik eden sanatçı Esat Kabaklı, Mehmetçik ile bir araya geldi. Üs komutanlığında mini birer konser veren Kabaklı, türkülerini "dünyanın en güzel ordusu" olarak nitelendirdiği Mehmetçik ile söyledi.