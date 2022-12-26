Milli Savunma Bakanı Akar, TEMAD Genel Başkanını kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Bakanlığın personel faaliyetleri ve TEMAD'ın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.