Milli Savunma Bakanı Akar, TEMAD Genel Başkanını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Gündem 26.12.2022, 18:28
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar'ın, Dürgen ve beraberindeki dernek yönetim kurulu üyelerini kabulünde, Bakanlığın personel faaliyetleri ve TEMAD'ın çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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