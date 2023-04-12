Milli projeler kimyalarını bozdu
Yerli ve milli projelere yönelik hazımsızlık muhaliflerin kimyasını bozdu. Muhalif isimlerden Türker Ertürk isimli emekli askerin TCG Anadolu'yu karalama çabasına şahit olanlar hayretler içerisinde kaldı.
Gündem 12.04.2023, 18:06
Daha önce "6-8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi Demirtaş'a güzellemeler yapan "Sınırımızda PYD olsun" diyecek kadar ileri giden CHP'li Türker Ertürk, bu defa da dünyanın ilk SİHA gemisi milli gururumuz TCG Anadolu'yu hedef aldı.
TELE1'e katılan CHP'li Ertürk, Türkiye'nin böyle bir gemiye ihtiyacı olmadığını öne sürerek, "İHA'ların SİHA'ların kalktığı gemiler var mı? Amerikan uçak gemileri. Çünkü deniz aşırı görevler yapıyor. Keşif için o geminin üzerine koyuyorlar. Türkiye'de böyle bir şeye ihtiyaç yok. İHA, SİHA gemisi değil, uçak gemisi değil." dedi.
Gemide sorun olduğunu da iddia eden Ertürk, "Bu geminin motorunda sorun var. Bu geminin İspanya'daki ikiz kardeşinde bu sorun var" ifadelerini kullandı.
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