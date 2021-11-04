Milli Muharip Uçağı'ndan sevindiren haber
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağı'nın ilk parçasının üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı. Kotil, üretilen parçanın fotoğrafını da paylaştı.
Gündem 04.11.2021, 12:01
Milli Muharip Uçağı (MMU) Geliştirilmesi Projesi’nde ana yüklenici konumundaki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçağın geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Uçağın ilk parçası üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, parçanın fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı:
"ÇOK ANLAMLI, ÇOK KIYMETLİ"
"Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
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