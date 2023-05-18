Milli İrade Platformu'ndan istişare toplantısı
Yüzlerce STK'nın oluşturduğu Milli İrade Platformu, üyelerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.
Gündem 18.05.2023, 23:28
Milli İrade Platformu Üyeleri İstişare Toplantısı 200'den fazla sivil toplum kuruluşunun katılımı ile gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı N. Bilal Erdoğan, İlim Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, toplantıya katılan STK temsilcilerinin talep ve görüşlerini alarak istişarelerde bulundular.
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