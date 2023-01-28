Milli Gazete yazarından Saadet'e tepki

TBMM'de görüşülen "Başörtüsü ve aile kurumuna koruma" yasasına destek vermeyen Saadet Partisi'ne hiç beklemediği yerden tepki geldi.

Başörtüsü ve aileyi korumaya yönelik Anayasa düzenlemesine karşı çıkan bildiriye imza atan Temel Karamollaoğlu'na Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'dan tepki geldi. dikkat çeken bir tepki geldi.

Başörtüsü ve aileyi korumaya yönelik Anayasa düzenlemesine karşı 6'lı masa partileriyle birlikte imza atan Temel Karamollaoğlu'na dikkat çeken bir tepki geldi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN İMZASININ ARDINDAN TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar, 6'lı masada bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu eleştirdi.

Davadan kopmanın büyük vebal olduğunu ve davayı çizgisinden saptırmanın ihanetten daha tehlikeli bir durum olduğunu belirten Kasadar, şu tepkide bulundu:

"Bir davadan kopmak büyük bir vebaldir. Layık olmadığı halde bir davaya lider olmaya kalkmak büyük ihanettir. Hepsinden daha tehlikelisi ise bir davanın lideri olduktan sonra davayı çizgisinden saptırmak ve başkalaştırmaya çalışmaktır.

Bir dava her şeyi kaldırır ama bunu kaldıramaz."

"TOPARLANIN GİTMİYORUZ"

Kasadar, kendisine yönelik gelen yorumlara ise şu cevabı verdi:

"Bizi oraya buraya yamamak, göndermek isteyenlere Üstad İsmet Özel'le cevap vereyim: 'TOPARLANIN GİTMİYORUZ.' "

6'LI MASADA CHP ZİHNİYETİ HAKİM, DİĞERLERİ FİGÜRAN

İki gün önce yine eleştiride bulunan Kasadar, CHP zihniyetinin 6'lı masada etkin olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

"6'lı masanın 5'i Aileyi koruma altına alacak yasa değişikliğine karşı çıkarak daha ilk sınavda SAADET'den ayrıştılar.

Bu da gösteriyor ki masaya CHP zihniyeti hakimdir ve diğer partiler figürandır.

CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı yapılmasına Mili Görüşçüler alet edilmez.

SAADET PARTİSİ, BAŞÖRTÜSÜ VE AİLEYİ KORUMAYACAK DEĞİŞİKLİĞİN KARŞISINDA YER ALDI

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "dini inancı gereği başını örten kadınlar" ifadesinin 'ayrımcılık' içerdiğini savunan ve Cumhur İttifakı’nın verdiği başörtüsü teklif metninden çıkarılmasını isteyen Altılı Masa’nın kararına imza atmıştı.