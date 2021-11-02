Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'uzaktan eğitim' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" dedi.
Gündem 02.11.2021, 11:09
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz" dedi.
Bakan Özer ayrıca, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz. 289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.
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