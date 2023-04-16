Milletvekili ve kardeşi canlı yayında öldürüldü

Hindistan'da eski bir milletvekili ve kardeşi, canlı yayın sırasında gazetecilerin arasına karışan tetikçiler tarafından vurularak öldürüldü.

Yerel basında yer alan habere göre, eski milletvekili ve kardeşi tutuklu bulundukları cezaevinde güvenlik güçlerinin eşliğinde sağlık kontrolü için hastaneye götürülüyordu. Bu esnada basın mensupları iki tutukluyla görüşmek için birbiriyle yarıştı. Basın mensuplarının arasına karışan tetikçiler ise bu karmaşadan faydalanarak iki tutukluyu öldürdü.

Hindistan'da çeşitli suçlardan hapse giren eski milletvekili ve kardeşi, canlı yayında gazetecilere konuşurken uğradıkları silahlı saldırıda öldü. İki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansırken saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu.

Hindistan'da Atiq Ahmad ve kardeşi Ashraf Ahmad'ın polis nezaretinde cezaevinden hastaneye sağlık kontrolüne götürülürken Uttar Pradesh eyaletinin Prayagraj şehrinde gazetecilerin arasına karışan üç kişinin silahlı saldırısına uğradı.

O sırada gazetecilere açıklamada bulunan iki kardeşin vurulma anı, canlı yayında kameralara yansıdı. Saldırganlar olayın ardından polise teslim oldu. Saldırganlardan biri teslim olurken Hindu milliyetçilerin Müslüman karşıtı kampanyalarında kullandığı "Jai Shri Ram" (Lord Rama'ya Zafer) sloganını attı.

Polis yetkilileri, saldırganların, motosikletlerle gelerek iki kardeşe yaklaştığını ve yakın mesafeden onları başlarından vurduğunu belirtti.

Hindistan'da eski milletvekili ve kardeşi canlı yayında uğradıkları saldırıda öldü

60 yaşındaki Atiq Ahmad, adam kaçırma suçundan hüküm giydikten sonra 2019'da hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalefet partileri olayı güvenlik zafiyeti olarak değerlendirerek hükümeti suçladı.