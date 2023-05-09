Milletvekili Mustafa Demir'in acı günü
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in kardeşi Ramazan Demir hayatını kaybetti.
Gündem 09.05.2023, 11:46
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in kardeşi Ramazan Demir hakkın rahmetine kavuştu.
Cenazesi 09.05.2023 Salı (bugün) ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nden kaldırılarak, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.
Gaste24 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz.
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