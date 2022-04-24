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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 6 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gündem 24.04.2022, 11:17
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Buna göre, Türkiye ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti arasında 29 Şubat 2016'da imzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"yla, tarafların karşılıklı yatırımcıları teşviki ve her zaman adil, hakkaniyete uygun muamele ile tam koruma ve güvenlik de dahil olmak üzere uluslararası hukukun asgari muamele standartlarına uygun bir muameleye tabi tutulması hedefleniyor.

Türkiye ile Fas arasında 24 Ağustos 2020'de imzalanan "Serbest Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma"nın ilişik notalarla birlikte onaylanmasına karar verildi. Karara göre, Fas tarafı, bebek endüstrileri ile pazar bozulması riski altındaki endüstrilerinin daha fazla korunması ihtiyacına binaen anlaşmanın 1 sayılı ekindeki Türkiye menşeli ürünlere gümrük vergilerini 5 yıllık dönem boyunca yeniden uygulayacak.

Milletlerin ortak menfaatlerine katkıda bulunulması amacıyla iş birlikleri pekiştiriliyor

Türkiye ile Kamerun arasında 30 Ocak 2018'de Ankara'da imzalanan "Askeri Çerçeve ve Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşmaları"yla, taraflar egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve eşitliğine karşılıklı saygı prensibine dayalı savunma iş birliğinin, iki milletin ortak menfaatleri ve ekonomik etkinliğinin artmasına katkıda bulunması amacıyla savunma iş birliklerini pekiştirmeyi istiyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 19 Şubat 2021'de Ankara'da imzalanan, "Mesleki Eğitim Alanında İş Birliğine Dair Protokol"le, Azerbaycan'da iki mesleki eğitim veren kurumda, Türkiye'nin desteğiyle bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri gibi alanlarda iki yeni mesleki eğitim kurumu kurulacak.

Türkiye ile Ruanda Cumhuriyeti arasında 3 Kasım 2016'da İstanbul'da imzalanan, "Yatırımları Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"yla, tarafların karşılıklı yatırımcıları teşviki, her zaman adil ve hakkaniyete uygun muamele ile tam koruma ve güvenlik de dahil olmak üzere uluslararası hukukun asgari muamele standartlarına uygun bir muameleye tabi tutulması amaçlanıyor.

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