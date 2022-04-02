"Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya çevre yolu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantı ile Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bugün burada Selçuklu’nun Osmanlı’nın yadigarı Cumhuriyet’in göz bebeği Malatya’yı yeni bir esere kavuşturmanın mutluluğu içindeyiz. Malatya Çevre Yolu artan trafik yoğunluğunu azaltıp şehrin hayat kalitesini artıracak. Çevre Yolu'nda 12 kavşak köprüsü, 3 demiryolu köprüsü, 4 hidrolik köprü bulunuyor. Bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 km'lik bölümden oluşuyor.
- Yol, şehir merkezindeki trafiği azaltarak vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak. Toplam yatırım bedeli 1 milyar128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı 400 milyon liralık harcama ile tamamlanmıştır.
- Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
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|42
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|28
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|10. Adanaspor
|28
|38
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|28
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|35
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|28
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|P
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|29
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|28
|59
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|51
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