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"Milletimiz istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedi"

Başkan Erdoğan, Türk milletinin seçimlerde istikrar ve büyüme mesajı verdiğini söyledi.

Gündem 26.05.2023, 19:10
"Milletimiz istikrar sürsün, Türkiye büyüsün dedi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler Halk Buluşması programında konuştu. Geçmişte koalisyonlardan kaynaklı acılar çekildiğini belirten Erdoğan "Artık bu acıyı çekemeyiz. Milletimiz, 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün' dedi" sözlerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bugün bu meydanda birbirini Allah için sevenler var. Bugün bu meydanda sadece bizlerin sırrına erebileceği bir dayanışma var. Şu anda alanda resmi rakamla 90 bin, yollarda 50 bin olmak üzere 140 bin vatandaşımız mitingimize katılıyor.

7 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde tarihe geçen bir miting gerçekleştirmiştik. 1 milyon 700 bin kardeşimiz orada toplanmıştı. Bu tabii birilerine korku verdi ama bizlere aşk ve sevda verdi.

Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini gerçekleştirdik. Sandığa giden her vatandaşıma teşekkür ediyorum. Esenler milletvekilliği seçiminde İstanbul birincisi oldu. Cumhurbaşkanlığında da Avrupa Yakası’nın birincisi oldu.

İlk turda rakiplerimize hatırı sayılır bir fark attık. Milletimiz 323 milletvekilini tarafımıza vererek hangi irade tarafından yönetilmek istediğini beyan etti. Şimdi Bay Kemal, parlamentoya sırtını dayamadıktan sonra yapabileceğin bir şey var mı?

"Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik"

Önümüzde kritik bir imtihan olan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu var. 14 Mayıs’ta yarım kalan işimizi inşallah çok daha güçlü şekilde bu Pazar tamamlayacağız. Biz koalisyonların acısını geçmişte çok çektik. Devlet organları arasındaki çekişmelerin bedelini çok ağır ödedik. Bizim bir farklılığımız var, biz Anayasa kitapçığını okur kararımızı ona göre veririz. Biz haftalar boyunca hükümetin kurulamadığı dönemlere şahit olduk. Siyasi istikrarsızlık Türkiye’ye altın değerinde yıllarını kaybettirdi. Terörün yıllarca bitirilememesinin nedeni buydu.

Ne zaman yasama, yürütme ve yargı uyum içinde çalışmaya başladı, işte o zaman ülkemiz ekonomik ve siyasi olarak güç kazandı. Biz 2002’den bu yana işte bunu başardık. Batı bunu hazmedemedi. Dergilerinde ‘Erdoğan’ı yıkmak lazım’ dediler.

Milletimiz ülke tarihinin en büyük, yatırım ve kalkınma hamlesiyle son 21 yılda tanıştı. Demokrasimiz en güçlü konumuna bu dönemde çıktı. Hak ve özgürlükler adına en önemli reformlar bu dönemde yapıldı. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkları yine bu dönemde giderildi.

"Biz hiçbir ayrım yapmadan afetzedelerimize sahip çıkıyoruz"

İstanbul demek Türkiye demektir. Esenler ise İstanbul’un en kozmopolit ilçeleri arasında yer alıyor. Esenler’e bakan İstanbul’u görür. Burada herkes bir arada gönül gönüle yaşıyor. Burada huzur var, kardeşlik var. Kentsel dönüşüm projelerinde hamdolsun önemli mesafeler aldık. Son 10 yılda 60 bin konutu yeniledik. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesini burada gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin en büyüklerinden olacak ikinci millet bahçesinin çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde de Esenler’in önemli çalışmaları olduğunu biliyorum. Birileri sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye depremzedeleri kapı dışarı ederken biz hiçbir ayrım yapmadan afetzedelerimize sahip çıkıyoruz.

Geçen hafta deprem bölgesindeki 5 ilimizi tekrar ziyaret ettim. Toplam 175 bin deprem konutunun inşa sürecini böylece başlatmış olduk. İnşallah ekim-kasımdan itibaren konutlarımızın teslimatına başlıyoruz.

Tüm değerlerini çiğnediler, her türlü rezilliği sahnelediler"

Önlerine kim gelirse hakaret ediyorlar. Koltuk uğruna tüm değerlerini çiğnediler, her türlü rezilliği sahnelediler. Bölücü örgütün uzantılarından tutun da FETÖ’cü hainlere kadar herkesle kapalı kapılar ardında pazarlık yaptılar. Toplam oyları yüzde 1’i zor bulan partilere 40 milletvekilliği verdiler.

Ülke yönetmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni dünyada temsil etmek herkesin harcı değildir. Bunun için dik duruş gerekir, kendini adamak gerekir. Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadeleyi göze almak gerekir.

Sadece seçim döneminde yaptıklarımız bile, bizimle diğer aday arasındaki vizyon farkını ortaya koymakta yeterlidir. Bunlar bu millete aşık değil. Dün pazarcıyla kavga ediyorlar. Pazarcıyla kavga edilir mi? Sonra da tutup karakola götürüyor. Onlar da bıraktı. Böyle bir idarecilik olmaz. Bıraktı belediyeyi Van’da siyaset yapıyor, PKK’nın işaretini yapıyor.

"554 bin sığınmacı gönüllü olarak döndü, bu sayıya 1 milyon kişi daha ilave olacak"

Onlar kavgayla günlerini geçirirken biz, Togg’un teslimatlarına başladık. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu’yu donanmamıza teslim ettik. Altay tankımızı test için ordumuza teslim ettik. HÜRJET’imizi ve KAAN’ı tanıttık. Memur ve kamu işçilerimizin ücretlerinde artışa gittik. Emeklilikte yaşı bekleyen kardeşlerimizin talebini karşıladık. Bir de İstanbul Finans Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. Ankara-Sivas YHT Hattı’nı hizmete verdik. Sivas’tan Ankara’ya 2 saatte gidiyor. Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Kayaşehir Metro Hattını da açtık. Bay bay Kemal bunları yapamaz. O, Okmeydanı SSK Hastanesi’ni batıran adamadır.

Sığınmacılar konusunu bize, inancımıza yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız. Şimdiye kadar 554 bin sığınmacı güvenli ve gönüllü olarak döndü. Bu sayıya 1 milyon kişi daha ilave olacak. Bize düşen sığınmacıların gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde vatanlarına dönüşünü sağlamaktır. Bunu da yine biz gerçekleştireceğiz.

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