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'Milletim teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da TOKİ konutları temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, "14 Mayıs’ta benim milletim teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek ben buna inanıyorum" dedi.

Gündem 01.04.2023, 20:43
'Milletim teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "14 Mayıs’ta benim milletim teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek ben buna inanıyorum" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

Artık ortasına doğru yaklaştığımız pek çok müjdeyi içinde barındıran Kadir Gecesi’nin ve ardından gelecek bayramın heyecanını şimdiden yaşamaya başladığımız ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum.

Türkiye maalesef potansiyel olarak depremiyle, seliyle, heyelanıyla pek çok afete açık bir coğrafyaya sahiptir. Kendimizi bu afetlere karşı hazırlamamız gerekiyor. Örnekler burada. Elazığ’da bir afet yaşadık ama ardından bu güzel eserleri inşa ettik, ihya ettik.

Çok önemli adımlar attık, TOKİ vasıtasıyla 1,2 milyon, kentsel dönüşüm projeleriyle 3,3 milyon insanımızı güvenli evlerimize taşıdık. Şehirlerimizi alt ve üstyapısıyla modernleştirirken aynı zamanda afetlere karşı dirençli hale getirdik.

Tabii bu işler hem vakit alıyor hem de ciddi kaynak gerektiriyor. Daha önce çeşitli şehirlerimizde yaşanan depremler, sel felaketler, yangınlar sınırlı bir alanda gerçekleştiği için yaraları hızlı şekilde sarmıştık. Ancak 6 Şubat depremleri yaklaşık 500 kilometrelik çapı, 14 milyon insanı etkileyen sonuçları sebebiyle bize her şeyi tekrar hatırlattı. Depremler bizim hazırlıklarımızı bitirmemizi beklemiyor.

"1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine takdim ediyoruz"

Bugün Elazığ’da atacağımız temeller ve teslim edeceğimiz anahtarlar sürecin yol haritasının bir özeti gibidir. Törenimiz vesilesiyle inşası biten toplam 1164 konutun anahtarlarını hak sahiplerine takdim ediyoruz.

Son depremlerin ardından inşa edeceğimiz 650 bin konutun 7 bin 452’sini Elazığ’da yapıyoruz. Bunlardan 505’inin temelini bugün atıyoruz. Böylece deprem bölgesinde 67 bin 50 konut ve köy evinin yapım sürecini başlatmış, bunlardan 31 bin 663’ünün de temelini atmış oluyoruz. Amacımız 1 yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine teslim ederek şehirlerimizi ayağa kaldırmaktır.

"Kanal İstanbul’un önünü kesmeye çalışıyorlar"

Toplanıp dağılanlarla değil söz verip yapanlarla beraberiz. İşte Cumhur İttifakı bu. Proje yapamayanlar temel atamazlar. Bugüne kadar Elazığ’da 29 bin 418 konut yaptık. Durmadık Bay Bay Kemal. Acaba senin belediyelerin kaç konut yaptılar? İzmir’de Antalya’da Muğla’da ne yaptılar?

Bu ülkede yapılan her işe karşı çıkmayı maharet sanan bir kesim var: CHP. Bu kesimin her konuda şirretçe yürüttüğü kampanyalara maruz kaldık. Vaktimizin bir kısmını mecburen bunlarla mücadeleye ayırdık. Şimdi de Kanal İstanbul’un önünü kesmeye çalışıyorlar. Bay Bay Kemal, kesemeyeceksin!

Deprem bölgesinde yaptığımız hastaneyi dahi hazmedemeyip değersizleştirmeye çalışanları milletime havale ediyorum. Hanımefendi senin aklın bu işlere ermez. Biz papatya çayının ne zaman içileceğini biliriz ama sana da rezeneyi tavsiye ederiz. Kiminle uğraşacağını çok iyi bilmen lazım. Ülkenin yönetiminde dair tek müktesepleri koalisyon dönemlerindeki bitik Türkiye olanların havsalası bizim birkaç ayda hastane inşa edebileceğimiz gerçeğini almıyor.

Bay Bay Kemal, sahra hastanesi diyor ama Adana’da çadır kurmuşlar onu da hastane diye yutturmaya çalışmışlar. Bu millet yutar mı?

"Hiçbir şey Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz"

Yapılanları inkar edecek, terör örgütlerinin eteğine yapışacak, emperyalistlerden medet umacak kadar gözlerini hırs bürümüş olanlara rağmen sözlerimizi tutacağız. Bay Bay Kemal'e Kandil'den selam geliyor, 'beraber yürüyeceğiz' diyorlar. Yürüyün bakalım, nereye kadar yürüyeceksiniz. Bay Bay Kemal, teröristlerle koyun koyunasın. 14 Mayıs’ta benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yol vermeyecek ben buna inanıyorum.

Türkiye’de terör örgütlerinin en çok saldırdığı parti, AK Parti’dir. Bu saldırıların çoğu da 6’lı koalisyonun düne kadar gizli artık aleni 7’nci ortağı olan bir partinin sırtını dayadığı örgüt tarafından gerçekleştirildi. Hepsini biliyoruz.

Deprem binalarımızı yıkabilir, canımızdan can koparabilir ama hiçbir şey inancımızı elimizden alamaz, Türkiye Yüzyılı'nın inşası kararlılığımıza ket vuramaz.

YSK dört Cumhurbaşkanı adayının kesin listesini açıkladı. Bir tarafta bölücülerin ‘Yürü Kemal’i var. Öte tarafta ‘Gel Muharrem’ bulunuyor. Beri taraftakini saymaya gerek bile yok. Bir de ömrünün son 40 yılını belediye başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı olarak ülkesine ve milletine hizmete adamış bir kardeşiniz var.

#Recep tayyip erdoğan
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