Millet İttifakı'nda Ümit Özdağ çatlağı

Millet İttifakı'nda Ümit Özdağ konusunda çatlak yaşanıyor.

Göçmen ve mülteciler konusunda Ümit Özdağ'ın aksi düşüncelere sahip olduğu bilinen Gelecek Partisi'nden itiraz geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Özdağ'a İçişleri Bakanlığı vaadinde bulunulmasına tepki gösterdi.

Temurci, Özdağ'ın Twitter hesabı üzerinden yaptığı, "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin" şeklindeki ifadelerini alıntılayarak, "Sn. Özdağ günün şakasını yapmış sanırım!" şeklinde tepki gösterdi.

Temurci, açıklamasının devamında şöyle dedi:

Bir şaka da benden. Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa,Sn. Soylu kesin kalacak demektir.

Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir.

Kazanmak için her yol mübah değildir.