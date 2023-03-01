'Millet İttifakı'nda aday savaşı şiddetlendi

"Millet İttifakı"ndaki aday krizi giderek büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini aday olarak dayatması ve İyi Parti'nin de ısrarla karşı çıkması sonrasında kriz daha da derinleşti. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in son toplantısı da krizi çözmedi.

Abdulkadir Selvi, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin hala fikir birliği sağlayamadığını öne sürdü ve "Kılıçdaroğlu, Akşener'i ikna edemedi, İYİ Parti'de Mansur Yavaş lobisi var" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Altılı Parti'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin gözlemlerini aktardı.

Selvi bugünkü yazısında Mansur Yavaş'ın “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” açıklamasını hatırlattı ve şunları ifade etti:

Mansur Yavaş’tan flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! ‘Eğer beni aday gösterirlerse.…’Mansur Yavaş’tan flaş Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması! ‘Eğer beni aday gösterirlerse.…’

"Mansur Yavaş bir ara Kılıçdaroğlu’na biat etmişti. Öyle ki, “İç Anadolu Bölgesi’ndeki seçim kampanyanızı ben üstleneyim” demişti. Ama İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu’na yönelik direnç devam edince Mansur Yavaş, “Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir” çıkışını yaptı. Mansur Yavaş İYİ Parti’den çok iyi haber alıyor. Çünkü İYİ Parti’de çok güçlü bir Mansur Yavaş lobisi var. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu, Buğra Kavuncu ve Adnan Bekar, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyorlar. Mansur Yavaş, İYİ Parti’deki eğilimi görerek bu çıkışı yaptı ama Akşener’in bir açmazı var. Kılıçdaroğlu, Yavaş ismini masaya getirmezse Akşener nasıl destekleyecek? Çünkü Mansur Yavaş CHP’nin belediye başkanı. Ayrıca daha önce de ortak aday gösterilmediği takdirde Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını bildirdi."

Selvi Kılıçdaroğlu'nun ise adaylık konusunda Akşener'i henüz ikna edemediğini savundu ve "Kılıçdaroğlu masaya küçük partilerin desteğini sağlamış olarak oturuyor. Favori Kılıçdaroğlu. Ama henüz Akşener’i ikna edebilmiş değil. Kılıçdaroğlu’nun adaylık vizesi Meral Akşener’den geçiyor" dedi.