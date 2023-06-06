Millet İttifakı Meclis'te dağıldı

Millet İttifakı'nın bittiği yönündeki açıklamalar Meclis Başkanlığı seçimlerinde de kendini gösterdi.

iyi Parti'nin kendi adayını çıkarmasından sonra CHP de kendi adayını gösterdi. Böylece, seçimlerde ittifak yapan partiler Meclis'te dağılmış oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekillerinin yemini ile başlayan 28'inci dönem, Meclis başkanı seçimiyle devam edecek.

Yarın yapılacak seçim öncesinde CHP'nin adayı Ankara Milletvekili Tekin Bingöl oldu.

Gizli oylama ile yapılacak seçimin ilk turunda 400 oy şartı aranıyor. Bu rakamın bulunamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Seçimin 4'üncü tura kalması halinde ise en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı olacak.

İyi Parti de kendi arayını göstermişti.

CUMHUR İTTİFAKI DEVAM

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın Meclis başkanlığı seçimlerinde de ittifağını sürdürdüğü görüldü.

Sadece AK Parti Meclis başkan adayı çıkardı.