Mil-Diyanet Sen'den Hz Meryem'e dil uzatan Cihat Kısa hakkında suç duyurusu

Mil-Diyanet Sen'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa, Hz. İsa'nın çocukken, annesi Hz. Meryem'e "Sen de beni bırakıp bir yerlere gidiyordun" dediğini iddia ederek, ucu açık ve hoş olmayan bir diyaloğa yer vermiştir. Bununla da yetinmeyen Cihat Kısa, öğrencisinin "Bu cümleler yalandır" itirazı üzerine "İşte orasını bilemem. Yani aslında, hani biz anlatıyoruz 'babasız doğdu, mabasız doğdu' da bir de o çocuğun dünyasından bakın babasız doğmaya. Bu, aslında bize anlatılmayan bir hikayedir." ifadelerini kullanmıştır.. Ayrıca söz konusu kişi "Şimdi bu İsa'ya atfedilen bir şey vardı... 'ilk taşı günahsız olan atsın'. Biliyorsunuz değil mi hikayesini? Hah. Şimdi, olay nasıl, az çok biliyorsunuz. Nasıralı İsa, bir gün duruyor…” hadsizliğinde bulunmuştur.

Cihat KISA isimli şahıs konferans sırasında aziz milletimizin ve İslam aleminin mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle alenen hakaret suçunda bulunmuştur. Bunun yanı sıra toplumun bir kesimi tarafından benimsenen dini değerleri ve bu değerleri benimseyen insanları aşağıladığı gibi toplumun bir kesimini de diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmiştir.

Söz Konusu İfadeler Halkı Alenen Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Halkın Bir Kesimini Alenen Aşağılama, Dini Değerleri Alenen Aşağılama Suçunu Oluşturması bakımından; İlgili şahıs hakkında 06.01.2022 Perşembe günü saat 11:00’de Mil Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur