Migros: Şartları kabul edenlere kapımız açık

Migros olarak herkesin, tarlalarda, çiftliklerde, teknoloji merkezlerinde, mağazalarda, dağıtım merkezlerinde, 55 bin çalışanı, üreticisi ve tedarikçisini de içinde barındıran büyük bir takımın parçası olduğu aktarılan açıklamada, bu takımın ana amacının müşterilere zamanında, en iyi hizmeti 81 ilde sağlamak olduğu bildirildi.

Migros mağazalarında 50 yıldan beri sendikalı olarak çalışıldığı kaydedilen açıklamada, Dağıtım Merkezleri'nin ise uzmanlığı gereği 20 yıldır farklı iş ortakları tarafından işletildiği, ana düstur olan öncü işçi haklarının aynı şekilde bu işverenlerin de temel duruşu olduğu ifade edildi.

Toplumun temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri talebini kesintisiz sevkiyatla karşılama gibi önemli bir toplumsal görev üstlenen dağıtım merkezlerinden, Avrupa Dağıtım Merkezinde görev yapan bazı çalışanların, yanıltıcı beyanlar ve yönlendirmeler ile Batı Marmara bölgesindeki tedarik zincirini kesintiye uğrattığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili dağıtım merkezi işvereni Us Grup tarafından çalışanlara prim dahil ortalamada yüzde 54’lük gelir artış yapılmıştır. Şubat ayının ilk haftası da zamlı gelir ödemeleri hesaplarına yatırılmıştır. Şeffafça bilinmesini isteriz ki Us Grup tarafından halihazırda ortalama saatlik ücret 6,6 TL, prim dahil saatlik gelir de 9,7 TL arttırılmıştır. Bahsi geçen saatlik ilave 4 TL eklenmesi durumunda prim dahil gelir artışı yüzde 80’e denk gelmektedir ki bunun da ekonomik rasyonalitesi maalesef bulunmamaktadır.

Bu artışı yeterli bulmayıp çalışmak istemeyen bazı kişiler, ne yazık ki çalışmayı sürdürmek isteyen arkadaşlarına da engel olmuş ve çalışma haklarını engellemiştir. Tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen eylemlerini devam ettirmişlerdir. Us Grup, Avrupa Dağıtım Merkezi’nin operasyonlarının günlerce kesintiye uğramasına ve gıda tedarik zincirinin kırılmasına yol açan eylemcilerle, arzu edilen en son şey olsa da mecburi olarak yollarını ayırmak zorunda kalmıştır. Bu süreç hepimizi çok üzmüştür."

Açıklamada, Migros olarak herkesin geçim sıkıntısını anladıkları belirtilerek, "Düsturumuz eşit, adil ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Dağıtım Merkezinde Us Grup tarafından maksimum çaba sarf edilip tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı yaratılmıştır. Bu çalışma koşullarını uygun bulan, işyeri sorumluluklarına saygı duyan arkadaşlarımıza kapımızın açık olduğunu önemle belirtmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.