Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü
Türkiye'de bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.
Gündem 13.03.2022, 19:23
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulünün ardından Beyoğlu'nda bulunan Yunanistan Başkonsolosluğuna geçerek burada Bartholomeos ile bir araya geldi. Basına kısa bir görüntü veren ikili yaklaşık 45 dakika süren baş başa görüşme gerçekleştirdi.
Miçotakis görüşmesinin ardından Yunanistan’a dönmek için Atatürk havalimanına hareket etti.
Kaynak: AA
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