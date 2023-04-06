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MHP milletvekili aday listesi açıklandı TAM LİSTE

MHP 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye girecek milletvekili adaylarını belirledi. Hazırlanan liste kamuoyuyla paylaşıldı.

Gündem 06.04.2023, 22:45 07.04.2023, 11:55
MHP milletvekili aday listesi açıklandı TAM LİSTE

MHP 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesini açıkladı.

Açıklanan listede kimin nereden kaçıncı sıradan aday olduğu net bir şekilde yer alıyor.

İşte MHP milletvekili aday listesi:

1. MUHARREM VARLI

2 AYŞE SİBEL ERSOY

3 MUSTAFA İZGİOĞLU

4 FİRDEVS CİNGÖZLER

5 ALEV ATAŞ

6 UĞUR ÖZTÜRK

7 BÜNYAMİN AVCI

8 YUSUF BAŞ

9 ADEM GÜNDOĞAN

10 AHMET REHA YERLEŞEN

11 ZEKERİYA SİVEREKLİ

12 HAKAN UYKIZ

13 ATİLLA DUYGUN

14 MAHMUT TÜLEK

15 TUFAN BİLEN

1 İSMAİL GÜMÜŞ

2 FEVZİ ÖZTÜRK

3 AHMET BİLGİÇ

4 ASİYE BULUNDU

5 SIRAÇ ASLAN

AFYONKARAHİSAR

1 MEHMET TAYTAK

2 YÜCEL GENÇ

3 MEHMET EMRE DEMİRAL

4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN

5 İSMAİL AYDOĞUŞ

6 MUSTAFA GÜLLÜ

1 SALİH EMİR MUTLUER

2 YASİN ÖZYALÇIN

3 KAHRAMAN HANBABA

4 İBRAHİM ARPACI

1 MEHMET SARI

2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ

3 MURAT SUŞEHİRLİ

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK

1 SADİR DURMAZ

2 ÖZGÜR BAYRAKTAR

3 NEVİN TAŞLIÇAY

4 AHMET SELİM YURDAKUL

5 CENGİZ ŞAHİN

6 TARKAN TOPER

7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK

8 İLKAY UYAR KABA

9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN

10 YUSUF TANIK

11 LEVENT UĞURLU

1 YAŞAR YILDIRIM

2 ERKAN HABERAL

3 SEÇKİN ODABAŞI

4 FATİH ÇETİNKAYA

5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR

6 HAYRİYE AYDIN

7 ERDİNÇ ÖLMEZ

8 YAŞAR YUKARIKIR

9 BAHRİ BATUHAN KURBAN

10 HÜSEYİN YILMAZ

11 UĞUR SADIK

12 ÖZNUR ÖZEN

1 ABDURRAHMAN BAŞKAN

2 HİLMİ DURGUN

3 MUSTAFA AKSOY

4 YUSUF KELLELİ

5 FERHAT SARIBEK

6 İLKNUR FİDAN

7 OĞUZHAN ÇELİK

8 YAVUZ ÇAĞLAR

9 SERKAN ÖZTÜRK

10 ALİ ÇETİN

11 HAYATİ PEKER

12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU

13 İDRİS ÖZCAN

14 AHMET ALİ COŞKUN

15 MEHMET ALİ YALÇIN

16 MUSTAFA DORUATLI

17 KUTLUHAN TOZOĞLU

1 METE HAN ÖZKAN

2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU

1 DENİZ DEPBOYLU

2 BURAK PEHLİVAN

3 YUSUF KEREMİT

4 BURHAN UÇAŞ

5 ETEM YEŞİLYURT

6 ÇETİN DURMAZ

7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU

8 CENGİZ ATASEVEN

1 EKREM GÖKAY YÜKSEL

2 HARUN ALGÜL

3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU

4 ABDULLAH SARBAY

5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU

6 NİHAT GEZERGİÇ

7 AYTEN SAK

8 ÖZKAN ÖZTÜRK

9 CEM KIVILCIM

1 İBRAHİM BAĞ

2 TACETTİN GÜVEN

1 METİN KESKİN

2 MUHAMMED KÖSE

3 EKREM ÇİFÇİ

1 GÖKHAN İDİZ

2 OSMAN GÜLSAR

3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI

1 İSMAİL AKGÜL

2 RAHMİ AKSOY

3 MUHİTTİN ÖZEL

1 SERVET OLPAK

2 ANDAÇ ÖZDEMİR

3 ESMA ÖZDAŞLI

1 İSMET BÜYÜKATAMAN

2 AHMET BEYGİRCİ

3 YAŞAR TÜRK

4 KORKUT AKTAŞ

5 METİN ÇORAKLI

6 CANAN TARÇIN

7 RİDVAN KILIÇOĞLU

8 SUAT ERMİŞ

9 EROL COMART

10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU

2 MUHAMMET TEKİN

3 AYHAN ÖNAL

4 BİLAL DOĞAN

5 MUSTAFA NARMANLI

6 ALİ BAHADIR

7 AYDIN SANCAR

8 ALPARSLAN KARAASLAN

9 GAMZE NUR SARĞIN

10 GÜLSEREN ÖZBEK

ÇANAKKALE

1 SITKI KEÇECİ

2 NAHİT ÖZKAN

3 HASAN BABADAĞLI

4 FATİH ŞAHİN

1 PELİN YILIK

2 İSMAİL ARSLANER

1 VAHİT KAYRICI

2 AHMET KURTBAŞ

3 İSMAİL LEK

4 METE ÇAKI

1 FERUDUN ÜNAL

2 YUSUF GARİP

3 EBRU LEMAN KALKAN

4 EMRE ERDOĞAN

5 MEHMET ALTINTAŞ

6 RAŞİT ÖZDEMİR

7 HÜSEYİN YÜKLET

1 HASAN ÖZMEN

2 AHMET GÜZEL

3 ZÜLKÜF ASLAN

4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU

5 FEYZİ YİĞİTKAN

6 İLKNUR YILMAZ

7 AHMET TUNCALP

8 MAHSUM YILMAZ

9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ

10 GÖKALP KAYACAN

11 OKAN DEMİR

12 YUNUS BOSTAN

1 ALİ ÖZER

2 AYVAZ YALAZA

3 HATİCE SER

4 HÜLYA BALKAN

1 SEMİH IŞIKVER

2 OĞUZHAN DEMİR

3 HAKAN KUZU

4 YUNUS GENÇ

5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN

1 CEMİL YAVUZ AKSU

2 AZİZ GÜN

1 KAMİL AYDIN

2 MUHAMMET HANİFİ MACİT

3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU

4 NAİM KARATAŞ

5 MEHMET MUSA ÇAKIR

6 SİNAN DEMİRCİOĞLU

1 BÜLENT MAŞAOĞLU

2 LEMAN SİVRİ

3 MUHAMMED BAHADIR AYAS

4 MUSTAFA ENES SÜZEN

5 EMRE KARABACAK

6 OĞUZHAN ÜNAL

1 SERMET ATAY

2 MUSTAFA BOZGEYİK

3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN

4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ

5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI

6 ELİF ASLI ERCİHAN

7 AYŞEGÜL KÖROĞLU

8 ENDER ÖZKARSLIGİL

9 RAMAZAN YILDIZ

10 FATİH YUNUS

11 FAHRİ ÇEVİK

12 GÜRKAN KIRAÇ

13 AHMET DURMUŞ YILMAZ

14 ALPASLAN SAVAŞ

1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL

2 FATİH MEŞE

3 HAMİ PEKDEMİR

4 SALİH TÜRK

GÜMÜŞHANE

1 MUSA KÜÇÜK

2 BİROL TUĞLU

1 FATİH ÖZBEK

2 MURAT TAŞYÜREK

3 ULAŞ ALBAYRAK

1 LÜTFÜ KAŞIKÇI

2 İSMAİL BAŞAR

3 MEHMET BİLGİLİ

4 HÜSEYİN ZAROĞLU

5 HÜSEYİN AKGÖL

6 AHMET GEDİK

7 NİGAR ÖZER

8 UYGAR POLAT

9 HASAN KENDİR

10 YUNUS TÜRK

11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM

1 HASAN BASRİ SÖNMEZ

2 SELİM ÖNCEL

3 AHMET KAYA

4 CENNET TOKER

1 LEVENT UYSAL

2 SERDAR SOYDAN

3 MUSTAFA AKIN

4 OLCAY KILAVUZ

5 MEHMET ŞAHİN

6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN

7 MUSTAFA YAŞAR

8 KIVANÇ DERYA

9 ZEYNEL KORKMAZ

10 FERDA ER

11 FATİH ÖNGE

12 ALİ ARI

13 ALİ KAYA

1 EDİP SEMİH YALÇIN

2 İZZET ULVİ YÖNTER

3 MEMET BÜLENT KARATAŞ

4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK

5 MURAT ŞAHİN

6 ŞAHİN GÜRZ

7 FADİME ERSOY DURSUN

8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA

9 HİLAL DİLBER

10 AFŞİN BİRBEN

11 İREM ÇELİK

12 ERDEM DOĞRUER

13 YİĞİT EMRE ALTUN

14 FATİH ERYILMAZ

15 FEVZİYE HASASU

16 BAYRAM BİNİCİ

17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK

18 CAN ILDIRI

19 GÖKSAL BEŞKAYA

20 FİKRİ AY

21 İLKER ÇAKIROĞLU

22 YUNUS EMRE DURMUŞ

23 ŞENEL USTABAŞI

24 GÖKMEN KAYIKÇI

25 CEMAL ALTUNHAN

26 FATİH KAYA

27 MAHMUT COŞKUN

28 MURAT CAN AYDIN

29 SERDAR BIYIKOĞLU

30 MÜCAHİT GÜNGÖR

31 MUSTAFA YETER

32 HALİL İBRAHİM UZ

33 SUAT ALTUNKAYNAK

34 UMUT AKBULUT

35 OKAN ERTORUN

1 CELAL ADAN

2 CEMAL ÇETİN

3 FERHAT ÇAKIROĞLU

4 NUR TUBA AKTAY

5 NİYAZİ PAKSOY

6 BİROL GÜR

7 YÜKSEL KALECİ

8 GÜLLÜ YENER

9 MAHMUT YALÇIN

10 TUĞRUL GÖK

11 AYHAN ARAS

12 FEİME AKINCI

13 NEVRA İMAMOĞLU

14 MEHMET ÇETİN

15 RECEP YAVAŞ

16 ALİ ATABEYOĞLU

17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ

18 SERKAN BÜYÜK

19 MURAT SANCAK

20 ERKAN ÖZÇELİK

21 CANER ÖNER

22 BEYDA NUR AYÇETİN

23 FERDA KAPUCUOĞLU

24 NECDET ÖZTÜRK

25 SERDAR DOYURAN

26 ALİCAN ERDOĞAN

27 CELAL DENİZ

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 İLKAY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 MEHMET GÜRBÜZ

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

MHP Milletvekili Aday Listesi TAM LİSTE

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Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
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Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 63
2. Fenerbahçe 25 54
3. Beşiktaş 26 52
4. A.Demirspor 26 45
5. Trabzonspor 26 44
6. Başakşehir 25 44
7. Kayserispor 26 41
8. Konyaspor 26 35
9. Karagümrük 25 34
10. Sivasspor 26 30
11. Kasımpaşa 26 29
12. Alanyaspor 26 29
13. Antalyaspor 25 28
14. Gaziantep FK 26 25
15. Ankaragücü 25 25
16. Giresunspor 25 24
17. İstanbulspor 25 24
18. Ümraniye 26 23
19. Hatayspor 25 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 29 63
2. Eyüpspor 29 54
3. Rizespor 28 53
4. Sakaryaspor 29 52
5. Pendikspor 28 50
6. Keçiörengücü 29 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 28 45
9. Göztepe 28 44
10. Boluspor 28 44
11. Bandırmaspor 28 41
12. Altay 29 31
13. Tuzlaspor 28 31
14. Erzurumspor 28 26
15. Altınordu 28 26
16. Adanaspor 29 25
17. Gençlerbirliği 28 21
18. Denizlispor 29 17
19. Yeni Malatyaspor 29 16
Takımlar O P
1. Arsenal 29 72
2. M.City 28 64
3. Newcastle 28 53
4. M. United 28 53
5. Tottenham 29 50
6. Brighton 27 46
7. Aston Villa 29 44
8. Liverpool 28 43
9. Brentford 29 43
10. Fulham 28 39
11. Chelsea 29 39
12. Crystal Palace 29 30
13. Leeds United 29 29
14. Wolves 29 28
15. West Ham United 28 27
16. Everton 29 27
17. Nottingham Forest 29 27
18. Bournemouth 29 27
19. Leicester City 29 25
20. Southampton 29 23
Takımlar O P
1. Barcelona 27 71
2. Real Madrid 27 59
3. Atletico Madrid 27 54
4. Real Sociedad 27 48
5. Real Betis 27 45
6. Villarreal 27 44
7. Athletic Bilbao 27 37
8. Rayo Vallecano 27 37
9. Osasuna 27 35
10. Celta Vigo 27 35
11. Girona 27 34
12. Mallorca 27 33
13. Sevilla 27 31
14. Getafe 27 30
15. Cadiz 27 28
16. Real Valladolid 27 28
17. Valencia 27 27
18. Espanyol 27 27
19. Almeria 27 27
20. Elche 27 13
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