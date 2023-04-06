MHP milletvekili aday listesi açıklandı
MHP 14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye girecek milletvekili adaylarını belirledi. Hazırlanan liste kamuoyuyla paylaşıldı.
MHP 14 Mayıs seçimleri için hazırlanan milletvekili aday listesini açıkladı.
Açıklanan listede kimin nereden kaçıncı sıradan aday olduğu net bir şekilde yer alıyor.
İşte MHP milletvekili aday listesi:
1. MUHARREM VARLI
2 AYŞE SİBEL ERSOY
3 MUSTAFA İZGİOĞLU
4 FİRDEVS CİNGÖZLER
5 ALEV ATAŞ
6 UĞUR ÖZTÜRK
7 BÜNYAMİN AVCI
8 YUSUF BAŞ
9 ADEM GÜNDOĞAN
10 AHMET REHA YERLEŞEN
11 ZEKERİYA SİVEREKLİ
12 HAKAN UYKIZ
13 ATİLLA DUYGUN
14 MAHMUT TÜLEK
15 TUFAN BİLEN
1 İSMAİL GÜMÜŞ
2 FEVZİ ÖZTÜRK
3 AHMET BİLGİÇ
4 ASİYE BULUNDU
5 SIRAÇ ASLAN
AFYONKARAHİSAR
1 MEHMET TAYTAK
2 YÜCEL GENÇ
3 MEHMET EMRE DEMİRAL
4 MEHMET HAKAN ÇOLPAN
5 İSMAİL AYDOĞUŞ
6 MUSTAFA GÜLLÜ
1 SALİH EMİR MUTLUER
2 YASİN ÖZYALÇIN
3 KAHRAMAN HANBABA
4 İBRAHİM ARPACI
1 MEHMET SARI
2 MUSTAFA GÜÇYETMEZ
3 MURAT SUŞEHİRLİ
1 MEVLÜT KARAKAYA
2 ÖNDER KAHVECİ
3 EYYÜP YILDIZ
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ
5 OĞUZ YILMAZ
6 LEVENT ÇAĞLANCI
7 ŞENİZ SEZGİN
8 YİĞİT YILMAZ
9 SULTAN POLAT
10 FUNDA GÜLERER
11 MURAT KARAKURT
12 AHMET KARAGÖZ
13 ADNAN YİRİK
1 SADİR DURMAZ
2 ÖZGÜR BAYRAKTAR
3 NEVİN TAŞLIÇAY
4 AHMET SELİM YURDAKUL
5 CENGİZ ŞAHİN
6 TARKAN TOPER
7 EMİNE GÜVEN ÖZTÜRK
8 İLKAY UYAR KABA
9 ÜMMÜHANİ ÇOŞKUN
10 YUSUF TANIK
11 LEVENT UĞURLU
1 YAŞAR YILDIRIM
2 ERKAN HABERAL
3 SEÇKİN ODABAŞI
4 FATİH ÇETİNKAYA
5 ÖZMEN ALP GİRAY ERDEMİR
6 HAYRİYE AYDIN
7 ERDİNÇ ÖLMEZ
8 YAŞAR YUKARIKIR
9 BAHRİ BATUHAN KURBAN
10 HÜSEYİN YILMAZ
11 UĞUR SADIK
12 ÖZNUR ÖZEN
1 ABDURRAHMAN BAŞKAN
2 HİLMİ DURGUN
3 MUSTAFA AKSOY
4 YUSUF KELLELİ
5 FERHAT SARIBEK
6 İLKNUR FİDAN
7 OĞUZHAN ÇELİK
8 YAVUZ ÇAĞLAR
9 SERKAN ÖZTÜRK
10 ALİ ÇETİN
11 HAYATİ PEKER
12 ESMAYE ÖZÖRMENOĞLU
13 İDRİS ÖZCAN
14 AHMET ALİ COŞKUN
15 MEHMET ALİ YALÇIN
16 MUSTAFA DORUATLI
17 KUTLUHAN TOZOĞLU
1 METE HAN ÖZKAN
2 ERKAN ÇAĞATAY KURUOĞLU
1 DENİZ DEPBOYLU
2 BURAK PEHLİVAN
3 YUSUF KEREMİT
4 BURHAN UÇAŞ
5 ETEM YEŞİLYURT
6 ÇETİN DURMAZ
7 OSMAN GAZİ CİHANGİROĞLU
8 CENGİZ ATASEVEN
1 EKREM GÖKAY YÜKSEL
2 HARUN ALGÜL
3 CEM ÖZIŞIKLIOĞLU
4 ABDULLAH SARBAY
5 İLTERİŞ KAĞAN SIKICIKOĞLU
6 NİHAT GEZERGİÇ
7 AYTEN SAK
8 ÖZKAN ÖZTÜRK
9 CEM KIVILCIM
1 İBRAHİM BAĞ
2 TACETTİN GÜVEN
1 METİN KESKİN
2 MUHAMMED KÖSE
3 EKREM ÇİFÇİ
1 GÖKHAN İDİZ
2 OSMAN GÜLSAR
3 ABDULRAHİM ŞUBAŞI
1 İSMAİL AKGÜL
2 RAHMİ AKSOY
3 MUHİTTİN ÖZEL
1 SERVET OLPAK
2 ANDAÇ ÖZDEMİR
3 ESMA ÖZDAŞLI
1 İSMET BÜYÜKATAMAN
2 AHMET BEYGİRCİ
3 YAŞAR TÜRK
4 KORKUT AKTAŞ
5 METİN ÇORAKLI
6 CANAN TARÇIN
7 RİDVAN KILIÇOĞLU
8 SUAT ERMİŞ
9 EROL COMART
10 TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU
2 MUHAMMET TEKİN
3 AYHAN ÖNAL
4 BİLAL DOĞAN
5 MUSTAFA NARMANLI
6 ALİ BAHADIR
7 AYDIN SANCAR
8 ALPARSLAN KARAASLAN
9 GAMZE NUR SARĞIN
10 GÜLSEREN ÖZBEK
ÇANAKKALE
1 SITKI KEÇECİ
2 NAHİT ÖZKAN
3 HASAN BABADAĞLI
4 FATİH ŞAHİN
1 PELİN YILIK
2 İSMAİL ARSLANER
1 VAHİT KAYRICI
2 AHMET KURTBAŞ
3 İSMAİL LEK
4 METE ÇAKI
1 FERUDUN ÜNAL
2 YUSUF GARİP
3 EBRU LEMAN KALKAN
4 EMRE ERDOĞAN
5 MEHMET ALTINTAŞ
6 RAŞİT ÖZDEMİR
7 HÜSEYİN YÜKLET
1 HASAN ÖZMEN
2 AHMET GÜZEL
3 ZÜLKÜF ASLAN
4 GÜLŞAH SÜVARİOĞLU
5 FEYZİ YİĞİTKAN
6 İLKNUR YILMAZ
7 AHMET TUNCALP
8 MAHSUM YILMAZ
9 ABDURRAHMAN MUSTAFA UĞURLU KÖPRÜ
10 GÖKALP KAYACAN
11 OKAN DEMİR
12 YUNUS BOSTAN
1 ALİ ÖZER
2 AYVAZ YALAZA
3 HATİCE SER
4 HÜLYA BALKAN
1 SEMİH IŞIKVER
2 OĞUZHAN DEMİR
3 HAKAN KUZU
4 YUNUS GENÇ
5 FATMA SEVİNÇ OĞUZHAN
1 CEMİL YAVUZ AKSU
2 AZİZ GÜN
1 KAMİL AYDIN
2 MUHAMMET HANİFİ MACİT
3 ÖMER HALUK PİRİMOĞLU
4 NAİM KARATAŞ
5 MEHMET MUSA ÇAKIR
6 SİNAN DEMİRCİOĞLU
1 BÜLENT MAŞAOĞLU
2 LEMAN SİVRİ
3 MUHAMMED BAHADIR AYAS
4 MUSTAFA ENES SÜZEN
5 EMRE KARABACAK
6 OĞUZHAN ÜNAL
1 SERMET ATAY
2 MUSTAFA BOZGEYİK
3 ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN
4 MAHMUT CÜNEYT GÖZ
5 ABDULLAH ŞAŞUŞAĞI
6 ELİF ASLI ERCİHAN
7 AYŞEGÜL KÖROĞLU
8 ENDER ÖZKARSLIGİL
9 RAMAZAN YILDIZ
10 FATİH YUNUS
11 FAHRİ ÇEVİK
12 GÜRKAN KIRAÇ
13 AHMET DURMUŞ YILMAZ
14 ALPASLAN SAVAŞ
1 ERTUĞRUL GAZİ KONAL
2 FATİH MEŞE
3 HAMİ PEKDEMİR
4 SALİH TÜRK
GÜMÜŞHANE
1 MUSA KÜÇÜK
2 BİROL TUĞLU
1 FATİH ÖZBEK
2 MURAT TAŞYÜREK
3 ULAŞ ALBAYRAK
1 LÜTFÜ KAŞIKÇI
2 İSMAİL BAŞAR
3 MEHMET BİLGİLİ
4 HÜSEYİN ZAROĞLU
5 HÜSEYİN AKGÖL
6 AHMET GEDİK
7 NİGAR ÖZER
8 UYGAR POLAT
9 HASAN KENDİR
10 YUNUS TÜRK
11 MEHMET ÖZGÜR YILDIRIM
1 HASAN BASRİ SÖNMEZ
2 SELİM ÖNCEL
3 AHMET KAYA
4 CENNET TOKER
1 LEVENT UYSAL
2 SERDAR SOYDAN
3 MUSTAFA AKIN
4 OLCAY KILAVUZ
5 MEHMET ŞAHİN
6 KÜRŞAT TÜRKER ERCAN
7 MUSTAFA YAŞAR
8 KIVANÇ DERYA
9 ZEYNEL KORKMAZ
10 FERDA ER
11 FATİH ÖNGE
12 ALİ ARI
13 ALİ KAYA
1 EDİP SEMİH YALÇIN
2 İZZET ULVİ YÖNTER
3 MEMET BÜLENT KARATAŞ
4 NEVZAT ÜNLÜTÜRK
5 MURAT ŞAHİN
6 ŞAHİN GÜRZ
7 FADİME ERSOY DURSUN
8 BÜŞRA DÜZGÜN KAYA
9 HİLAL DİLBER
10 AFŞİN BİRBEN
11 İREM ÇELİK
12 ERDEM DOĞRUER
13 YİĞİT EMRE ALTUN
14 FATİH ERYILMAZ
15 FEVZİYE HASASU
16 BAYRAM BİNİCİ
17 AYSUN TURGUT BEŞOLUK
18 CAN ILDIRI
19 GÖKSAL BEŞKAYA
20 FİKRİ AY
21 İLKER ÇAKIROĞLU
22 YUNUS EMRE DURMUŞ
23 ŞENEL USTABAŞI
24 GÖKMEN KAYIKÇI
25 CEMAL ALTUNHAN
26 FATİH KAYA
27 MAHMUT COŞKUN
28 MURAT CAN AYDIN
29 SERDAR BIYIKOĞLU
30 MÜCAHİT GÜNGÖR
31 MUSTAFA YETER
32 HALİL İBRAHİM UZ
33 SUAT ALTUNKAYNAK
34 UMUT AKBULUT
35 OKAN ERTORUN
1 CELAL ADAN
2 CEMAL ÇETİN
3 FERHAT ÇAKIROĞLU
4 NUR TUBA AKTAY
5 NİYAZİ PAKSOY
6 BİROL GÜR
7 YÜKSEL KALECİ
8 GÜLLÜ YENER
9 MAHMUT YALÇIN
10 TUĞRUL GÖK
11 AYHAN ARAS
12 FEİME AKINCI
13 NEVRA İMAMOĞLU
14 MEHMET ÇETİN
15 RECEP YAVAŞ
16 ALİ ATABEYOĞLU
17 ERHAN ÜSTÜNBAŞ
18 SERKAN BÜYÜK
19 MURAT SANCAK
20 ERKAN ÖZÇELİK
21 CANER ÖNER
22 BEYDA NUR AYÇETİN
23 FERDA KAPUCUOĞLU
24 NECDET ÖZTÜRK
25 SERDAR DOYURAN
26 ALİCAN ERDOĞAN
27 CELAL DENİZ
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 İLKAY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 MEHMET GÜRBÜZ
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Trabzonspor
|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|26
|35
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Sivasspor
|26
|30
|11. Kasımpaşa
|26
|29
|12. Alanyaspor
|26
|29
|13. Antalyaspor
|25
|28
|14. Gaziantep FK
|26
|25
|15. Ankaragücü
|25
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|25
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|29
|63
|2. Eyüpspor
|29
|54
|3. Rizespor
|28
|53
|4. Sakaryaspor
|29
|52
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Keçiörengücü
|29
|47
|7. Bodrumspor
|28
|45
|8. Manisa FK
|28
|45
|9. Göztepe
|28
|44
|10. Boluspor
|28
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Altay
|29
|31
|13. Tuzlaspor
|28
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|29
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|28
|53
|4. M. United
|28
|53
|5. Tottenham
|29
|50
|6. Brighton
|27
|46
|7. Aston Villa
|29
|44
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|29
|43
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Leeds United
|29
|29
|14. Wolves
|29
|28
|15. West Ham United
|28
|27
|16. Everton
|29
|27
|17. Nottingham Forest
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Leicester City
|29
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|27
|37
|9. Osasuna
|27
|35
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|27
|31
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|27
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|27
|13