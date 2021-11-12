banner38

MHP'li Yalçın'dan Türkkan, Akşener ve Öztrak'a şiirli gönderme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ve ona arka çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a sert sözlerle yüklendi. Türkkan'a tepki göstermesi gerekenlerin suskunluğunun kepazelik ve edepsizlik olduğunu vurgulayan Yalçın, paylaşımında Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden alıntı yaptı.

Gündem 12.11.2021, 08:19
MHP'li Yalçın'dan Türkkan, Akşener ve Öztrak'a şiirli gönderme

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, geçtiğimiz hafta Bingöl'de kendilerine 'HDP ile ittifak' yaptıkları için tepki gösteren şehit ağabeyine, kameralar önünde sinkaflı şekilde küfretmiş ve partideki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ittifak ortakları CHP'nin Sözcüsü Faik Öztrak, yaşananları 'provokasyon' olarak niteleyip, suçlunun şehit ağabeyi olduğunu belirtmişti.

Söz konusu gelişmeleri ve bir TV kanalında kendilerini hedef alan söylemlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın, oldukça sert ifadeler kullandı.

Türkkan'ı, 'Kansız Lütfü' olarak nitelendiren Yalçın, "Halkın gözü önünde ve kameralar karşısında bir şehidimizin bacısına sin kaflı kelimelerle küfretmesi, akıllara durgunluk veren bir edepsizlik örneği." dedi.

"BİR BAŞKA KEPAZELİK VE EDEPSİZLİK"

Söz konusu çirkin davranış karşısında en şiddetli tepkiyi göstermesi gerekenlerin suskunluğunu da eleştiren Yalçın, "Bir başka kepazelik ve edepsizlik" diyerek Akşener ve Öztrak'a yüklendi.

"Heval Meral ile Tuzsuz Deli Faik günler sonra sessizliklerini sadece yutkunarak bozdular." diyen Yalçın, "Kansız Lütfü’ye hak ettiği dersi verecek celadeti ne kendileri ne de partileri gösterebildi. Özellikle Tuzsuz Deli Faik; ahlaksızlığın, pişkinliğin de maverasına geçerek Bu pisliğe kan verdi. 'Provokasyon var.' diyerek milletin bacısına sövme edepsizliğini meşrulaştırmaya kalktı" paylaşımını yaptı.

"YAZI TURASI SİLİK BİR GAZETECİ MÜSVEDDESİ"

Akşam saatlerinde CNN Türk'de yayınlanan bir programa konuk olan Fehmi Çalmuk'a da tepki gösteren Yalçın, "Şimdi de Fehmi Kalmuk isimli yazısı turası silik bir gazeteci müsveddesi hadisenin arka planını Genel Başkanımıza ve partimize yamama peşinde. Tüh sizin ervahınıza!" ifadelerini kullandı.

"TÜKÜRÜN MİLLETİ ALÇAKÇA VURAN DARBELERE"

Yalçın, paylaşımını Mehmet Akif Ersoy'un 'Tükürün' şiirinden alıntı yaparak şöyle noktaladı:

"Milletimizin tepki ve hissiyatını, millî şairimiz Mehmet Akif’in dizelerini gündeme uyarlayarak yansıtalım:

Bakmayın, hem tükürün çehre-i murdarlarına!

Tükürün: Belki biraz duygu gelir ârlarına!

Tükürün “ehl-i zilletin” o hayasız yüzüne!

Tükürün onların asla güvenilmez sözüne!

Tükürün milleti alçakça vuran darbelere!

Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere!"

#Edip Semih Yalçın #mhp
Yorumlar (0)
9
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6