banner38

MHP Genel Sekreteri'nden İBB'ye teftişe ilişkin açıklama: 'Yerinde bir karardır'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye başlatmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Gündem 28.12.2021, 12:13
MHP Genel Sekreteri'nden İBB'ye teftişe ilişkin açıklama: 'Yerinde bir karardır'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye üzerinde oyunlar kurgulayan "şer cephesi"nin kur manipülasyonu üzerinden sokağı terörize etmek için "rezil" propaganda yürüttüğünü belirtti. Propagandanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarıları ve hükümetin aldığı tedbirler sayesinde toplumda karşılık bulmadığını aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"Aklıselimi ve kalbiselimi çoktandır terk eden, Türkiye'nin tökezlemesi için çalışan şer ittifakı, halkı umutsuzluğa, paniğe sevk etmek için karanlık mahfillerin felaket senaryolarını dillendirmekten, terör unsurlarıyla birliktelik yapmaktan utanmayacak kadar alçalmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır. Daha önce PKK'nın kayyımı sözde belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden el çektirilmesinde görüldüğü üzere zillet ittifakının temsilcileri, gizli ortakları ve yancıları; mezkur teftişin önüne geçmek için kendilerini ve partilerini siper etmiş durumdadır."

"Ardı ardına açıklama yapan ve henüz isimlerini ve irtibatlarını bilmedikleri kişileri savunmaya geçen şer ittifakının korktuğu, çekindiği bir şey mi vardır ki paniğe kapılmıştır?" sorusunu yönelten Büyükataman, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İçişleri Bakanlığı müfettişlerini üstü kapalı bir şekilde hedef alan ve yapılacak olan teftişin siyasi bir müdahale olduğunu söyleyenler açıklarını ve rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. 'Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır.' sözleriyle meseleyi milli iradeye müdahale olarak çarpıtan İP Başkanı, terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyelerde yuvalanmasına destek verdiği gibi satır aralarında HDP'li ortaklarına da göz kırpmaktadır. Hanımefendinin kişisel tercihini bilemiyoruz ancak bu aziz milletin hiçbir ferdi, terör örgütü mensupları devlet içinde yuvalansın diye sandığa gitmedi."

Bir yandan erken seçim isteyenlerin diğer yandan "Hükümet baskın seçim yapacak" diyenlerin akıllarının karışık olduğunu aktaran Büyükataman, neyi, neden savunduğunu idrak edemez hale gelmiş partilerin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey olmadığını belirtti. Büyükataman, erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin enerjisini boşa harcayan "zilletin temsilcileri"nin seçim tarihini beklemek yerine terör örgütlerinden medet umacak hale gelmesinin izaha muhtaç olduğunu dile getirdi.

- "Türkiye teröriste aman vermemeye kararlıdır"

Birilerinin aceleci tavrının sebeplerinin 15 Temmuz 2016'da yaşanan büyük acılarla görüldüğünü hatırlatan Büyükataman, yeni acılara sebebiyet vermemek için herkesin aklını başına almasında ve terör örgütleriyle arasına mesafe koymasında fayda olduğunu kaydetti.

MHP'nin PKK uzantısı HDP'nin kapatılması konusundaki net tavrını ortaya koyduğunu aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"HDP'yi partisinde ağırlayıp propaganda yaptırarak HDP'yi aklama yarışına girenlerin, belediyeleri terörün arka bahçesi haline getirmek isteyenlerin çabaları beyhudedir. HDP'nin ziyaretlerinde insanımızın dil, din, mezhep gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklere erişmesi gerektiği vurgusu yapan zilletin yancıları, teröristlerin ağzını kullanmaktadır. Türkiye'de insanımız dil, din, mezhep farkı gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklerden zaten faydalanmaktadır. Faydalanmadığını iddia edenlerin, insanımızın nelerden mahrum kaldığını madde madde sıralaması gerekmektedir. Aksi takdirde HDP ile birlikteyken terör propagandası yapanların, milletimizin karşısına geçtiğinde Yörük edebiyatı yapması ikiyüzlülükten başka bir şey değildir. PKK uzantısı HDP'ye 'Terör örgütü ile arana mesafe koy, insanımızı şehit eden PKK'yı kına' diyemeyen zihniyet, devleti suçlayarak siyasi yol haritasını da göstermektedir."

Terör örgütlerinin belediye, parti, dernek, vakıf çatıları altında dokunulmazlık elde edeceğini düşünen herkesin yanıldığını belirten Büyükataman, "Birileri bile isteye terör örgütlerinin yanında konumlanabilir, Türkiye Cumhuriyeti devleti teröriste dağda da düzde de aman vermemeye kararlıdır ve büyük Türk milleti bu kararı sonuna kadar desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#İBB #MHP Genel Sekreteri #teftiş
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8