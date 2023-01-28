MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeniden sahaya iniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen yıl eylül ayında başladığı seçim mitinglerine yeni yılda da devam ediyor.

Bu kapsamda, 2023'ün ilk mitingi yarın Amasya'da düzenlenecek. Bahçeli, seçimlerde kullanacakları "Aziz Milletim Sıra Sende" sloganıyla vatandaşa seslenecek.

"Tek aday ve istikrar"

MHP Lideri, Yavuz Selim Meydanı'ndaki mitingde Cumhur İttifakı vurgusu yapacak. Seçimlerde adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu bir kez daha dile getirecek.

"Tek aday ve istikrar" diyecek Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine değinecek.

Bahçeli, terörle mücadele operasyonlarından ekonomik gelişmelere ve dış politikaya kadar pek çok başlıkta değerlendirmelerde bulunacak.

Miting temasında "14 Mayıs" vurgusu

2022'nin Eylül ayında başlayan mitingler için "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" teması seçildi. Devlet Bahçeli, geçen yılın son 4 ayında Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Konya, Manisa, Elazığ, Samsun ve Mersin'e gitti.

Seçim için 14 Mayıs'ın öne çıkmasıyla yeni bir adım atıldı. Mitinglerin teması "Adım Adım 2023, 14 Mayıs'a Doğru" olarak belirlendi.