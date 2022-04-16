MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit aileleriyle iftar yaptı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit aileleriyle iftar programında bir araya geldi.
Gündem 16.04.2022, 22:07
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit aileleriyle iftarda bir araya geldi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Merkez'de şehit aileleri için düzenlenen iftar programına Bahçeli ve parti yöneticileri katıldı.
İftar öncesi edilen duaya şehit aileleriyle eşlik eden Bahçeli, iftar sonrası onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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