Mevlüt Uysal iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor

Başakşehir Belediye Başkanı iken, Kadir Topbaş’ın istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’nı devralan ve bu görevi 1,5 yıl yapan Mevlüt Uysal şimdi iş takipçiliği yapmakla suçlanıyor.

İBB BAŞKANI UNVANINI KULLANIYOR

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Uysal, hem hukukçu kimliği hem eski “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı” unvanını kullanarak HSK ve Danıştay’da bazı isimleri etki altına aldı. Yine birçok bakanlıktaki ve bürokrasideki bağlantıları aracılığıyla hukuksuz ve kanunsuz taleplerde bulunuyor, haksız menfaat ve kazanç sağlıyor. Uysal özellikle adrese teslim ihaleler düzenlenmesi, ihalelerin hukuksuz şekilde bazı şirketlere verilmesi ya da bazı şirketlerin usulsüzlerinin yargıda aklanması için çaba gösteriyor.

ÜST DÜZEY İSİMLERİ İSTİSMAR EDİYOR

Mevlüt Uysal’ın yargıyı bazı kararları almaya zorlarken devletin en üst düzey isimlerini kullanmaktan çekinmediği belirtiliyor. Uysal’a, İBB Başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’na devrettikten sonra hiçbir siyasi görev verilmedi. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Uysal’ın perde arkasından iş takipçiliği yapması AK Parti’de birçok çevreyi de rahatsız ediyor.