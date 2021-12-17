banner38

Mevlana Müzesi dolup taşıyor

Şeb-i Arus töreni öncesinde Mevlana Müzesi gerek yerli gerekse de yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Gündem 17.12.2021, 17:21
Mevlana Müzesi dolup taşıyor

Hz. Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin son akşamı olan Şeb-i Arus öncesi Konya Mevlana Müzesi'nde çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kente gelen ziyaretçilerden pek çoğu akşam yapılacak Şeb-i Arus törenleri öncesi müzeyi gezerek Hz. Mevlana'nın kabri önünde Allah'a dua ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı İngilizce öğretmeni Rupert Flowers, AA muhabirine, Mevlana'nın "Gel, ne olursan ol gel" çağrısına uyarak Konya'ya geldiğini belirterek, "Konya'ya ilk defa geliyorum, Rumi'yi daha önce duydum ve şiirlerini okudum. Dünyanın belki de en verimli şiirleri. Onu ve şiirlerini daha fazla tanımak için buraya geldim. Aşk ve Allah arasında çok güzel bir bağlantı kuruyor, din ekseni dışında daha çok ruhani bir yol kurarak bunu yapıyor. Bu akşamki sema törenlerini izleyebilmek için bilet bulabilmeyi umut ediyorum." dedi.

Çekya'dan gelen ve kriminoloji üzerine ülkesinde doktora öğrencisi olan Ivan Ryska da "İstanbul'u sanırım 10 yıl önce ilk ziyaret ettiğim zaman Mevlana'yı duydum. Rumi ve dönen semazenler hakkında müzede bir şeyler okudum. Hakkında daha fazla şeyler öğrenmek istedim ve Konya'ya gelmeye karar verdim. İran'ı gezdiğim zaman orada da Mevlana çok sayıda insan tarafından tanınıyor ve kendisine çok saygı gösteriliyordu. Şiirlerinin bazıları okumadım. Bazen şiirlerini tamamen anlamak, vermek istediği mesajı anlayabilmek çok kolay olmuyor. Çok açık görüşlü ve derin felsefi şiirleri var. Anlamak çok defa okumak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İran'ın İsfahan şehrinden gelen metal mühendisi Zehra Jasmina ise Konya'da ve Hz. Mevlana'nın dergahında olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Jasmina, Mevlana'nın kaleme aldığı Şems Divanı'nı okuyarak, "Konya'ya ilk defa geliyorum. Bu sabah Konya'ya geldim. Mevlana'yı tanıyorum, çok seviyorum, şiirlerini okuyorum. İçeride çok fazla duygulandım. Size duygularımı tam olarak anlatıp paylaşamıyorum." diyerek duygularını paylaştı.

Konya'da dün düzenlenen Tacik-Türk Yatırım İş Forumu'na katılmak üzere kente gelen gelen iş insanlarından Cemşid Mubinzade, "Tacikistan'dan geliyoruz. İlk defa Türkiye'ye ve Konya'ya geldik. Mevlana'yı biz Tacikistan'da biliyoruz ve okuyoruz, onun düşüncelerini okullarda okuyor, öğreniyoruz. Burada olmak çok güzel, harika duygular içindeyiz." diyerek düşüncelerini aktardı.

Akşam yapılacak Şebi Aruz törenlerini izlemek üzere kente şehir dışından tren, uçak ve kara yolu ile ziyaretçi gelişi sürerken şehir içindeki pek çok otelde doluluk oranı yüzde yüze yaklaştı.

Kaynak: AA
#Mevlana Müzesi #Şebi Arus töreni
Yorumlar (0)
banner35
6
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Erzurumspor 15 31
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 16 21
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 16 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 17 29
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8