Mevcut kabine son kez toplandı
Kabine mevcut bakanlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplandı.
Gündem 31.05.2023, 18:35 31.05.2023, 18:40
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirildi.
Beştepe'de saat 16.30'da başlayan toplantı, yaklaşık iki saat sürdü.
Yeni kabine öncesi mevcut bakanlar son kez toplantıya katıldı.
Toplantının kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu nedenle toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.
YENİ KABİNE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Cumhurbaşkanı seçim sürecinin tamamlanmasının ardından Ankara'da tüm gözler, yeni kabineye çevrildi. Cumartesi akşamı kabinenin açıklanması bekleniyor.
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