Metroda sakallı ve şalvarlı gençlere saldırı

İstanbul'da havalimanı metrosunda sakallı ve şalvarlı iki müslüman gence saldırı düzenlendi.

İslami hassasiyete göre giyinmiş iki genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.

Gençlerin Kur'an Kursu öğrencileri ve kardeş oldukları öğrenildi.

Mağdur gençler önce sözlü saldırıya uğruyor. Ancak buna rağmen cevap vermiyor.

Daha sonra fiziksel saldırıya geçen saldırgana karşılık veren mağdur gençler ile saldırganı vatandaşlar ayırıyor.

O anlar metrodaki bir vatandaşın kamerasına böyle yansıyor: