Metrobüste yangın çıktı
İstanbul'un İncirli ilçesinde seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.
Gündem 29.12.2021, 22:23 29.12.2021, 23:16
Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün motor bölümünün alev aldığını fark eden şoför, aracı İncirli durağında durdurarak, yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçtaki yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangın nedeniyle metrobüs seferleri, İncirli durağında bir süre kontrollü yapıldı.
Yangından zarar gören metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından bölgedeki trafik normale döndü.
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